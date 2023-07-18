Politico рассказало о новом пакете санкций ЕС против режима Лукашенко 6 18.07.2023, 21:55

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Новые санкции рассматриваются как ступенька к глобальному соглашению по наказанию режима.

Страны Европейского союза согласились на пакет санкций в отношении военной сферы Беларуси.

Об этом сообщает Politico.

Какие ограничения могут применить

Отмечается, что пакет будет включать ограничения на боевую технику, в частности на авиационные части.

Конкретные пункты будут отражать санкции против России — попытку прекратить военные поставки, которые незаконно переправляют через Беларусь в Россию.

«Новые санкции в отношении Беларуси рассматриваются как ступенька к более широкому и глобальному соглашению по наказанию Беларуси», - пишет Politico.

Проблемы с согласованием санкций против Беларуси

Переговоры отделены от другой дискуссии о том, как полностью согласовать белорусские санкции с санкциями против РФ.

Эти переговоры зашли в тупик из-за стремления вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС. Большинство стран ЕС выступают за, но Литва была категорически против.

Она утверждает, исключение даст Александру Лукашенко спасательный круг и мало что сделает для решения проблемы продовольственной безопасности.

Санкции против Беларуси

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. По данным журналистов, некоторые западноевропейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

Но сегодня корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский союз введет новые санкции против Беларуси. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Между тем, издание DW сообщает, что Евросоюз готовится ввести новые санкции против Беларуси к третьей годовщине президентских выборов за нарушение прав человека.

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