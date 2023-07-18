Во дворе психоневрологического интерната возле Острошицкого Городка размещают военную технику 6 18.07.2023, 22:14

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Рядом находится резиденция Лукашенко.

Технику на территории психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов №1 заметили недавно. «Наша Нiва» рассказывает, что известно.

Технику на территории психоневрологического интерната заметили в конце июня, и с тех пор ее видно через забор общежития регулярно.

Техника похожа на машину Р-934УМ2 («Гроза-6»). Это станция помех. Согласно официальному описанию, они предназначены для поиска, обнаружения, пеленгования источников радиоизлучения и линий связи и их радиоприемника. Среди прочего машина позволяет локализовать источник сигнала беспилотных летательных аппаратов и находить их операторов.

Машина создана белорусским «КБ Радар». Она может ловить наземный сигнал в радиусе до 50 километров, а воздушный — до 320 километров, даже при дальности полета более 10 километров. Такие машины уже использовались в военных целях — в Азербайджане во время войны в Карабахе и в Ливии на стороне правительственных сил.

Вероятно, поставили их, чтобы защищать резиденцию Лукашенко. До нее оттуда около полутора километров. Неизвестно, находится ли эта станция там сейчас и при каких поводах ее туда помещают.

Законно ли пребывание на территории общежития военной техники

Журналисты попросили юристов сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help прокомментировать эту ситуацию с юридической точки зрения:

«Психоневрологический интернат и территория, на которой он находится, согласно законодательству имеет статус учреждения социального обслуживания. Деятельность интернатов регулируется законом от 22.05.2000 №395-З (ред. от 30.06.2022) «О социальном обслуживании», постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.01.2013 г. №5 (редакция от 06.12.2022) «Об утверждении положений об учреждениях социального обслуживания», уставом, правилами внутреннего распорядка.

Возможность нахождения на территории интерната военной техники или военнослужащих не предусмотрена ни одним из этих документов.

Размещение средств радиоэлектронной борьбы как источника излучения можно также рассматривать с точки зрения санитарно-эпидемических норм, административной ответственности, но здесь недостаточно информации.

Кроме того, в 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах людей с инвалидностью. В Конвенции отсутствует прямой запрет на размещение военной техники на территории, где находятся люди в учреждениях несвободы, с психоневрологическими особенностями. Но и к целям социальной защиты, изложенным в документе, отношения она не имеет. Например, социально-реабилитационными услугами называется «комплекс мероприятий по улучшению качества жизни граждан, сохранению и укреплению их здоровья, в том числе путем создания им условий для независимого проживания и интеграции в общество».

Если рассматривать размещение военной техники на территории интерната как элемент охраны жизни граждан, статья 11 Конвенции обязывает государство принимать дополнительные необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности людей с инвалидностью исключительно в ситуациях риска: вооруженные конфликты, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия — которых в Беларуси на данный момент не существует.

Таким образом, на сегодня законно попасть на территорию психоневрологического интерната военнослужащие имеют возможность исключительно в качестве клиентов, или граждан, посещающих родственников, или субъектов, оказывающих социальные услуги».

Таким образом, военные предпринимают действия по охране резиденции, как в состоянии чрезвычайной ситуации.

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