Украинские военные показали применение ракет Zuni из Су-25

Украинские военные показали применение ракет Zuni из Су-251
- 18.07.2023, 22:18
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Видеофакт.
ВСУ показали применение американских ракет класса «Воздух-Земля» Zuni штурмовиками Су-25.
Видео работы боевой авиации Воздушных сил ВСУ опубликовал канал «Мазут СД».
На опубликованном видео демонстрируют разные эпизоды применения украинскими штурмовиками ракет Zuni, которые США передают Украине в рамках военной помощи.
Отмечается, что пуски неуправляемых авиационных ракет по вражеским позициям украинские самолеты производят с кабрирования.