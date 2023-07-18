Украинские военные показали применение ракет Zuni из Су-25 1 18.07.2023, 22:18

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Видеофакт.

ВСУ показали применение американских ракет класса «Воздух-Земля» Zuni штурмовиками Су-25.

Видео работы боевой авиации Воздушных сил ВСУ опубликовал канал «Мазут СД».

На опубликованном видео демонстрируют разные эпизоды применения украинскими штурмовиками ракет Zuni, которые США передают Украине в рамках военной помощи.

Отмечается, что пуски неуправляемых авиационных ракет по вражеским позициям украинские самолеты производят с кабрирования.

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