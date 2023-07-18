закрыть
18 июля 2023, вторник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные показали применение ракет Zuni из Су-25

1
  • 18.07.2023, 22:18
  • 3,308
Украинские военные показали применение ракет Zuni из Су-25

Видеофакт.

ВСУ показали применение американских ракет класса «Воздух-Земля» Zuni штурмовиками Су-25.

Видео работы боевой авиации Воздушных сил ВСУ опубликовал канал «Мазут СД».

На опубликованном видео демонстрируют разные эпизоды применения украинскими штурмовиками ракет Zuni, которые США передают Украине в рамках военной помощи.

Отмечается, что пуски неуправляемых авиационных ракет по вражеским позициям украинские самолеты производят с кабрирования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина