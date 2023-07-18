Сильнейший ливень затопил Москву 9 18.07.2023, 22:27

5,594

В российской Думе протекла крыша.

В Москве днем 18 июля начался сильный ливень с градом. По прогнозу метеорологов, дождь не прекратится до утра 19 июля. В городе, как ожидается, выпадет до 40 миллиметров осадков — половина месячной нормы. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду. Кафе и ресторанам предписано закрыть летние веранды. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. Департамент транспорта Москвы в телеграме предупредил о вечерних пробках в 6-7 баллов и призвал водителей во время дождя «не спешить за рулем», так как хуже видно дорогу. Судя по видео очевидцев, в некоторых районах Москвы, в том числе в центре, дороги полностью покрыты водой: с ее отводом не справляется ливневая канализация, а лужи достигают такого размера, что машины погружаются в них по крышу, передает «Медуза».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».