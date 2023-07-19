В Гродно запретили плавать на катерах и лодках 19.07.2023, 1:11

Но есть суда, для которых сделаны исключения.

Гродненский горисполком принял решение о запрете на плавание на маломерных судах, оно опубликовано на Национальном правовом портале.

Так власти города постановили, что запрещено плавать на маломерных судах — лодках и катерах с двигателями внутреннего сгорания, гидроциклах — на Немане от железнодорожного моста вниз по течению до безопасной границы, а также в акватории пляжа в урочище Пышки и ряде водоемов вблизи нескольких улиц областного центра. Кроме того под запрет попало хождение маломерных судов по рекам Городничанка и Лососянка, а еще по ручью Зарница и водохранилищу Юбилейному.

Исключения же касаются маломерных судов органов госуправления, занятых в регулировании судоходства и маломерных судов для аварийно-спасательных, спасательных и поисковых работ. Сюда же относятся маломерные суда для экскурсий и занятий водными видами спорта.

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