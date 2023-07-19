Бывшую сотрудницу «Белагро» депортировали из Беларуси 19.07.2023, 3:35

Екатерина Яковлева

Сразу после выхода из колонии.

После отбытия наказания в гомельской женской колонии белорусские власти депортировали россиянку Екатерину Яковлеву, до этого проживавшую в Минске, сообщили правозащитники. Женщина — фигурантка дела «Белагро».

Выйти из колонии Яковлева должна была 12 июля. Незадолго до этого стало известно, что ее депортируют.

Когда женщину вывели за ворота колонии, она смогла лишь на несколько минут увидеться с дочерью и подругой, договориться о дальнейшей встрече. После этого Екатерину доставили на один из пунктов пропуска на границе, где в ее паспорте поставили отметку о запрете въезда в Беларусь.

Екатерина Яковлева прожила в Беларуси более 30 лет, замужем за белорусом. До ареста она работала в компании «Белагро» и была задержана, когда там проходили обыски.

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 342 УК — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». 30 января 2023 года суд приговорил ее к году колонии общего режима.

Напомним, силовики пришли в офис «Белагро» 29 сентября прошлого года, некоторых сотрудников задержали. Как писали провластные телеграм-каналы, визит и аресты связаны с «поддержкой руководством и сотрудниками протеста в 2020 году». Позже в МВД сообщили, что 20 сотрудников «Белагро» задержаны за «экстремистскую деятельность». При этом ведомство подтвердило, что изначально интерес к компании был вызван тем, что там работал бывший пропагандист ОНТ Дмитрий Семченко.

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