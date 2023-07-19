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В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы

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  • 19.07.2023, 7:34
  • 6,284
В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы

Канонада раздалась в районе Казачьей бухты.

Во временно оккупированном Крыму в Севастополе прозвучала серия взрывов в районе Казачьей бухты в ночь на 19 июля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Севастополе серия громких взрывов в районе Казачьей бухты», - говорится в публикации.

При этом отмечается, что эти взрывы могут якобы объясняться «запуском российскими оккупантами ракет по территории материковой Украины этой ночью».

Так, в сети появилось видео, как из Казачьей бухты запуски ракеты «Оникс»: 2, потом еще 2, а потом - 4. Через некоторое время последовала вторая серия залпов.

Напомним, что позавчера ночью взрывы прогремели на Крымском мосту, в результате чего был разрушен один пролет.

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