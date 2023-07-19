Хватается за соломинки: в России заметили странное поведение Путина 4 19.07.2023, 7:39

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Аббас Галлямов

Глава Кремля становится все менее адекватным.

Российский президент Владимир Путин встревожен из-за ситуации на фронте и внутри самой России, поэтому он снова погрузился в религию, поскольку надеется, что ему это поможет.

Об этом заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, передает «24 канал».

Он отметил, что российский диктатор получил очередное сильное потрясение, когда мост через Керченский пролив был снова поврежден.

«Путин теряет уверенность в себе, он растерян, становится все менее адекватным. Совершенно очевидно, что у него повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами», – отметил Галлямов.

По персональному приказу диктатора икону «Троица» Андрея Рублева переместили из Третьяковской галереи в московскую церковь Христа Спасителя. Это может угрожать состоянию достопримечательности, но это не беспокоит диктатора, хватающегося за «сакральные соломинки».

«Путин понимает, как убого он выглядит, и у него происходят серьезные изменения в психике», – констатировал Галлямов.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым после того, как ему рассказали о ликвидированных в Украине российских военных, попросил передать «привет им всем».

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин собрал совещание из-за взрыва на мосту через Керченский пролив.

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