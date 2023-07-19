Экзотическая страна отменяет визы для белорусов 3 19.07.2023, 8:03

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Остается вопрос, как туда добираться.

Белорусская сторона одобрила проект соглашения с правительством Никарагуа о взаимной отмене виз, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Соглашения о взаимной отмене визовых требований достигли правительства обеих стран, его проект одобрил Лукашенко. Провести дальнейшие переговоры и подписать соглашение в случае их успеха поручено Министерству иностранных дел.

Договоренность о взаимной отмене визовых требований позволит гражданам Беларуси свободно посещать Никарагуа и наоборот. Отметим, попасть в центральноамериканскую страну белорусы и сейчас могут без визы — на срок до 90 дней.

Напомним, достижению соглашения предшествовал визит в Беларусь главы никарагуанского МИД Дениса Монкады в мае — он встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником и Лукашенко. Последний при этом назвал президента Никарагуа Даниэля Ортегу «легендарным человеком», а саму страну — «такой далекой и такой близкой».

Никарагуа является одной из стран, наряду с Беларусью поддерживающих Россию на голосовании в ООН. Там также репрессируют оппонентов власти, активно лишают гражданства критиков Ортеги и отменили положения Конституции страны, запрещающие Ортеге баллотироваться на второй президентский срок подряд.

Прямых рейсов из Беларуси в Никарагуа нет.

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