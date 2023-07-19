Россияне отказываются воевать и массово сдаются в плен ВСУ на Южном фронте
- 19.07.2023, 8:12
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Армия РФ деморализована после отставки мятежного генерала Попова.
Российские оккупанты продолжают испытывать проблемы с обеспечением, логистикой и ротацией на юге Украины, на что жаловался командующий 58 общевойсковой армией РФ на Запорожском направлении генерал-майор Иван Попов перед своим увольнением. Это приводит к отказам солдат воевать и сдаче в плен бойцам ВСУ.
Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).
В публикации отмечается, что недавнее снятие с должности Попова решением Минобороны РФ и упомянутые им проблемы продолжают оказывать влияние на российские военные операции на юге Украины, а также на обсуждение этих операций.
Известный российский блогер, связанный с Кремлем, сетовал на операции Сил обороны Украины по истощению российских сил, которые удерживают южные районы на фоне контрнаступления ВСУ.
Он также отметил, что российское военное командование не решило проблемы ротации сил, о которых говорил Попов перед увольнением.
Другой известный «военкор» поддержал уволенного российского генерала, указав, что проблемы, изложенные Поповым, кажутся более важными для решения Минобороны РФ, чем отправка этого командующего в Сирию или другие меры по смягчению информации.
Некоторые российские «военкоры» усилили сообщения об одновременной сдаче в плен украинским силам нескольких российских штурмовых групп численностью до взвода на Запорожском направлении.
«Постоянные проблемы с логистикой и операциями России на юге Украины, возможно, способствовали неспособности или нежеланию этих сил сражаться и сообщениям о последующей капитуляции». - говорится в отчете ISW.