Полковник ВСУ: HIMARS разбили российский «кулак» на Купянском направлении 19.07.2023, 8:26

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Роман Свитан

Россияне бросают в бой неподготовленных солдат, отступающих перед украинской артиллерией.

Во второй раз с начала полномасштабного вторжения Крымский мост был атакован «неизвестными объектами». Россияне истерически заявили о подготовке «ответа», однако на фронте их армия уже доживает свое, а атаковать в украинские сверхпрочные мосты смысла нет.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал «24 каналу», что сейчас происходит на Лимано-Купянском и на Бахмутском направлении.

Войска РФ сосредоточили множество сил и средств на Купянско-Лиманском направлении. Командование Вооруженных сил Украины сообщало, что там собрано около 100 тысяч россиян, 900 танков, более 535 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

Также зафиксировано продвижение врага неподалеку от Масютовки.

Среди такого большого количества личного состава врага совсем не подготовленные, не «обстрелянные» бойцы, получающие мощный ответ и отступающие назад. Однако не оставляют попыток захватить часть территории.

«Сейчас они выполняют задачи в режиме прощупывания украинской линии обороны и готовятся к массированному удару тогда, когда мы пойдем либо форсировать Днепр, либо где-то на прорыв. Тогда они максимально усилят давление, пока продолжаются подготовительные работы», – добавил военный аналитик.

К тому же, активно их прореживают украинская артиллерия и Himars.

Бои на Бахмутском направлении

Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении потери регулярной армии России приближаются к потерям вагнеровцев. Там армия противника потеряла около 80 тысяч личного состава.

После того, как ВСУ заняли господствующие высоты вокруг города, они держат под огневым контролем выходы и выходы, поэтому по всему району уничтожается около сотни оккупантов в день, такое же количество раненых. Это количество равно примерно количеству потерь, которые ЧВК «Вагнера» несла при наступлении на это направление.

Плотность русских войск в районе велика, поэтому поразительная возможность артиллерии растет в разы. Однако пока у России будет живая сила, туда будут подтягивать войска, считает Роман Свитан.

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