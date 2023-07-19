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C поездом «Москва-Брест» произошло что-то странное

  • 19.07.2023, 8:30
  • 5,304
C поездом «Москва-Брест» произошло что-то странное

БЖД объявила о серьезном опоздании, туманно указав на «технические причины».

Поезд №3 «Москва-Брест» опаздывает более чем на 2 часа по техническим причинам, информирует пресс-служба Белорусской железной дороги.

«Беларусская железная дорога принимает все необходимые меры по сокращению времени опоздания данного поезда. Ориентировочное время прибытия поезда на станцию Минск-Пассажирский – 9 часов 10 минут (вместо 6 часов 31 минуты), на конечную станцию Брест-Центральный – 12 часов 45 минут (вместо 10 часов 15 минут)», – говорится в сообщении.

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