«Беларуская выведка»: В окружении Лукашенко готовится номенклатурный переворот 2 19.07.2023, 8:49

3,020

Фото: AFP

Заговорщики уже практически стоит с шарфиком у спальни диктатора.

Глубокое изучение «внутренней кухни» окружения Лукашенко, а также регулярная информация от источников внутри системы позволяют однозначно заявить: Москва стратегически работает над смещением Лукашенко, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Фабула: Неудачный 2020 год, во многом срежиссированный Кремлем, дал возможность Москве последовательно загнать в угол Лукашенко. Дальнейший план его смещения сорвался благодаря неудаче Кремля в Украине. Московский сценарий с подкупом элит в Киеве был безупречен, но обломался о национальный фактор. Москва не учла силу и возможности мобилизации общества вокруг национального самосознания, воодушевившее национальное единство Украинцев на борьбу. Учтя допущенные ошибки, Кремль стал по ходу менять тактику работы промосковской пятой колонны и в Беларуси.

Механизм: Испугавшись последствий 2020 года, Лукашенко, незаметно для себя, допустил создание основательно укрепившейся «русско-мирной дружины», закамуфлировавшейся под красно-зеленых «ябатек». Под видом неустанной борьбы с «коллективным западом», агенты влияния Кремля сосредоточили все усилия на аппаратную борьбу и занятие ключевых позиций внутри самой системы.

Прикрываясь лозунгами «за Лукашенко», абсолютно во всех ветвях власти и общественных институтах укрепились адепты «русского мира», прикормленные Москвой и жаждущие власти в будущем.

Взращенные самим Лукашенко на результатах 2020, «молодые волки» даже попробовали прямую атаку на вертикаль Лукашенко, используя русско-мирного агента влияния – инфо-казачку Ольгу Бондареву, поднявшую руку на Гродненскую вертикаль и придворного историка - «красно-зеленого» депутата Марзалюка. Система дала вялый отпор, но манкурты уже перешли к тактике непрямых действий.

1. Активизировалось создание «православных/патриотических» военизированных кружков по интересам. Усиление работы по «военно-православной» линии.

2. Расширение численности и перевооружение Карпенковского спецназа ВВ МВД с созданием «филиалов» в областях (в нужный момент вооруженно поддержат промосковскую альтернативу Лукашенко).

3. Под красно-зеленым прикрытием «ябатек», происходит инфильтрация агентуры Кремля в ключевые пропагандистские СМИ.

4. Происходит инфильтрация русско-мирной агентуры Кремля во все без исключения политические партии и общественные организации, от «Белой Руси» до «Красного Креста».

Источники телеграм-канала сообщают, что некоторые обласканные властью пропагандисты и наиболее крикливые деятели, под крышей «крупнейшей политической партии», нашептывают за рюмочкой коллегам следующие нарративы: «Лукашенко не вечный», «у власти одни старики», «время работает на нас», «у нас есть поддержка», «время «Ч» не за горами».

Лукашенко сам допустил создание у себя в подбрюшье реальной силы, способной уничтожить его самого.

Вывод: Убаюканный Лукашенко уже почти проспал свою реальную власть, а «мягкая русская сила» практически стоит с шарфиком у его спальни и готовится сделать предложение, от которого он уже не сможет отказаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».