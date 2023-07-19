Сокрушительные и неуловимые: что за дроны атаковали Крымский мост 19.07.2023, 8:57

Военный эксперт раскрыл детали операции.

Крым в ночь на 18 июля атаковали беспилотники, заявил «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов. По его словам, ночью на востоке Крыма, там, где находится поврежденный мост, были сбиты девять дронов, а еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Минобороны России заявило о налете 28 украинских дронов. Где именно были сбиты дроны и откуда они прилетели, не сообщается.

Владимир Путин после взрывов в Крыму созвал совещание, на котором заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на мосту. В Национальном антитеррористическом комитете России заявили: мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Об этом же ранее сообщали и украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ.

О том, чем атаковали Крымский мост, «Настоящему Времени» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

– В Москве заявили, что мост через Керченский пролив был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Об этом же пишут сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источник в СБУ. Давайте разберемся. Можете ли вы объяснить, что это были за беспилотники?

– Наверняка очень хорошие и эффективные, раз смогли пройти эшелонированную оборону вокруг Керченского моста. Я хочу напомнить, что Россия увеличила оборону и защитные возможности моста и в целом оккупированного Крыма. Это было сделано не единожды по поручению российского президента Путина. Буквально в мае проводились учения по защите моста. Они укрепляли опоры какими-то материалами, которые должны были бы предотвратить и не допустить никаких повреждений моста. Там было патрулирование с помощью катеров, кораблей Черноморского флота России. Но все это не помогло и не предупредило то, что произошло.

Если надводные дроны проходят такую эшелонированную оборону, то, я должен сказать, достаточно плохо обеспечивается безопасность. Уже столько было поручений о том, что необходимо укреплять. Мост охраняется и с воздуха, и с воды, и с суши – отовсюду, откуда только можно. Но удар пропущен, и повреждения достаточно серьезные. Плюс, насколько я понимаю, после такой пристрелки боем этими дронами открывается возможность для того, чтобы попробовать повторить и достигнуть еще дополнительных результатов, возможно, повредив железнодорожное полотно.

Поэтому если мы говорим о том, какие это могли быть дроны, я могу сказать, что они достаточно эффективные, очевидно, малозаметные, быстроходные, неспособные нести полезную нагрузку в таком количестве, которая дает возможность тротилового эквивалента и может причинить серьезные повреждения или даже разрушить объект.

Я должен сказать, что вообще атаковать с воды такие объекты, как мост, с такой точностью – это достаточно филигранная работа. Как мне кажется, как только у Украины будет возможность нарастить объемы производства этих дронов, что очень важно на самом деле, то это будет достаточно серьезное вооружение на службе у украинских военно-морских сил, учитывая то, что нам на сегодняшний день не хватает катеров, кораблей и то, что морская надводная компонента Военно-морских сил Украины существенно уступает Черноморскому флоту России. Но тем не менее найден способ.

Я вам скажу еще такой момент. Вы знаете, что, например, вход в Севастопольскую бухту, где находится большая часть российских кораблей, закрыт фактически специальными защитными механизмами по типу сетей и тросов для того, чтобы потенциально противодействовать надводным дронам, которые могут атаковать там российские корабли.

Это к тому, что, в принципе, мы сейчас наблюдаем трансформацию боевых действий на море. Это читается не только в российско-украинской войне, но и в целом. Мы понимаем, что, с одной стороны, у вас может быть достаточное количество кораблей, развитый флот, дальнобойные ракеты, корабельная артиллерия, даже подводные лодки, но если производить достаточно эффективные надводные дроны, то они способны выполнять определенные задачи и фактически вынуждать – в данном случае российские корабли – находиться большую часть времени непосредственно в бухтах, где они более защищены, нежели в открытом море.

– Вы говорите «надводные» – об этом же говорилось и в заключениях российских экспертов. Они двигаются над водой. Почему их нельзя обнаружить?

– Потому что они малозаметные, когда они идут по морской поверхности, потому что они небольшие. Волны фактически их прикрывают, поэтому для радаров они малозаметные. Их можно увидеть только с помощью специального оборудования, которое есть не везде, либо с помощью визуального наблюдения.

– Если возвращаться к вчерашним кадрам, вы понимаете, эти дроны врезались в колонны моста? На спутниковых снимках видно, что одна полоса моста немного сдвинута. Как так вышло?

– Это необходимо уже разбираться с точки зрения инженерного строения моста. Как мне кажется, просто взрывная волна и детонация причиняют соответствующие разрушения. Мы же видели инцидент, который был в октябре. Только там был взрыв грузовика на мосту. Он тоже фактически привел к тому, что секция была уничтожена. Это означает, что мост изначально строился таким образом, что он достаточно уязвим в случае удачного попадания.

Даже если мы берем надводный дрон, я не думаю, что там может быть больше 50 килограммов полезной нагрузки, то есть тротилового эквивалента взрывчатого вещества, а мы видим, что даже им можно повредить. Это означает, что строение моста изначально было такое, что там достаточно несложная конструкция с точки зрения того, если ее подрывать. Но необходимо понимать и знать, необходимо консультироваться с архитекторами, с инженерами-проектировщиками, мостостроителями и так далее. При условии попадания вы видите, что секция просто выходит из строя. То есть он как конструктор. И эти секции фактически можно просто выламывать из опор и таким образом повреждать мост, выводить его из строя на несколько месяцев.

– Что видно на кадрах этого моста: если беспилотник двигается по воде и ударяется в колонну, то взрывная волна от него идет наверх и таким образом повреждает дорожное покрытие? Поэтому они обвалились?

– Тут необходимо изучить этот момент. Я думаю, что была детонация, которая привела к тому, что секция просто вышла из опоры – опора ее не держит в данном случае. Это все причинено, конечно же, взрывной волной. Очевидно, что и пошатнуло саму опору, пускай она и не разрушена, но она достаточно серьезно повреждена, что и привело к тому, что мы фактически видим эти последствия.

– Как вы думаете, после второй атаки на Крымский мост могут ли российские силы каким-то образом изменить систему его охраны так, чтобы не допустить, например, новых беспилотников? Сможет ли Украина повторить атаку на Крымский мост в третий раз?

– Я думаю, что сможет. Какие-то следственные мероприятия, конечно, будут. Будут в который раз давать поручения о том, что необходимо увеличить охрану, но это уже было. Было как минимум несколько таких поручений, но мы видим, что, как говорится, кто ищет – тот всегда найдет. Наверное, наши силы будут искать возможности.

Более того, как мне кажется, чем дальше у украинских войск после прорыва первой линии обороны российских войск на юге будет возможность продвинуться к административным границам оккупированного Крыма, тем реалистичнее становится повторение того, что мы сейчас увидели.

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