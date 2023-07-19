«Менеджеры Prada пришли в восторг от того, что мы делаем» 19.07.2023, 9:04

2,118

Как белорусы создают дорогие эксклюзивные сумки.

Быть первооткрывателями непросто: не у кого подсмотреть идею, непонятно, у кого учиться. Иван и Марина Евжики утверждают, что они первыми стали делать сумки со вставками из дерева и эпоксидной смолы с сухоцветами. Никакого специального образования у них не было: она маркетолог, он свадебный фотограф. Они так сильно мечтали создать свою мастерскую, что у них все получилось. Их сумки покупают не только в Беларуси, но и по всему миру (подсчитано: свои изделия супруги отправили в 37 стран).

О своем пути создатели Feeling Trees рассказали в интервью Onlíner.

«Самая первая работа до сих пор висит у нас в мастерской в качестве примера того, как делать нельзя»

Все началось не с сумок.

Иван, работая фотографом на праздниках, любил на рабочие съемки надевать галстук-бабочку. Как-то увидел в интернете бабочку из дерева и загорелся идеей соорудить нечто подобное для себя. Раздобыл ламель, сделал чертеж, выпилил фигурку наждачкой. Что-то получилось, но Иван все думал, что можно было и лучше. Уговорил супругу на покупку электролобзика с бормашинкой, погрузился в свое новое хобби — изготовление галстуков-бабочек из дерева. В те времена (речь про 2014 год) подобные аксессуары были диковинкой.

— Первые бабочки я носил сам и дарил знакомым, — рассказывает Иван. — Но Марина же у нас маркетолог (смеется. — Прим. Onlíner): уговорила меня пофотографировать их и выложить в группу в VK. Внезапно прилетел первый заказ. Мы продали первую штуку и подумали: вау, это кому-то нужно!

Решили, что будут и дальше пытаться на этом заработать. Так родился семейный бренд Feeling Bow Ties.

Марина ушла в декрет и занялась продвижением их семейной мастерской. В рекламу особо вкладываться не пришлось: клиенты находились сами через группу в VK, а очень скоро с ребятами начали связываться владельцы магазинчиков аксессуаров, появились оптовые заказы. К слову, какого-либо опыта работы с деревом у Марины и Ивана не было. Иван учился всему самостоятельно, пользуясь доступной информацией из интернета.

— Когда начинал, такого информационного изобилия, как сейчас, не было. Я использовал все возможности научиться деревообработке по интернету. Скажем, искал видеоурок о том, как смастерить стул. Просто смотрел видео и находил то, что могу применить в своей работе.

Продолжили экспериментировать — с формой бабочек, сортами древесины, материалами. План заказов составлялся уже на месяц вперед, мастерская обрастала новым оборудованием, появлялись свежие идеи. Марина и Иван стали делать еще и деревянные запонки, броши, серьги, даже очки. Название мастерской сократили до Feeling Trees (отталкивались от псевдонима Ивана: как фотограф он подписывал свои снимки именем Feeling Love).

Решили идти дальше. Возникла идея создать кожаную сумку с деревянными деталями. Была только кое-какая проблема:

— Мы не знали о коже ничего: ни где ее брать, ни как с ней работать. Решили поступить так же, как и с деревом: сесть и разобраться со всем самостоятельно.

Кое-как, методом проб и ошибок сделали сначала мужской портфель, затем женскую сумку.

— Скажем откровенно, первые сумки были ужасны, — смеясь, признается Марина. — И самая первая работа до сих пор висит у нас в мастерской в качестве примера того, как делать нельзя. Но, видя свои ошибки, мы стремились исправить их в следующем изделии.

С каждой новой сумкой старались выполнить работу более тонко, добавить интересные детали. Постепенно докупали новое оборудование, что помогло создавать сумки на качественно другом уровне. Генерировали идеи, которые, к слову, чаще всего подкидывали клиенты.

Шесть лет назад, когда семья стала продвигать свои кожано-деревянные сумки, эта ниша была практически пустой. Но очень скоро на горизонте замелькали конкуренты, и стало ясно: нужно то, что поможет выделиться.

Вдохновились работой американского художника и добавили в свои сумки вставку из эпоксидной смолы

В ту пору интернет вовсю гудел, обсуждая стол-реку американского мебельного дизайнера Грега Классена. Иван и Марина захотели добавить подобный эффект в свои изделия. Такого опыта на рынке галантереи не наблюдалось, мастера только начинали учиться работать с эпоксидной смолой.

— В столе-реке Грега Классена сочетаются древесина и голубое стекло, но повторить такое в миниатюре не представлялось возможным. Зато мы взяли на вооружение, что можно использовать в сумках эпоксидную смолу, — рассказывает Иван. — Как это делать, опять же было непонятно. Сделали первую боковину сумочки с разломом, залили эпоксидкой, заполировали вручную. Были рады, что получилось хоть что-то. Одновременно со смолой в боковинах сумок появились сухоцветы — теперь это неотъемлемый элемент бренда.

Отдельная история — выбор швейной машинки. Иван сменил три варианта, пока не нашел ту самую. Ею стала Durkopp 1993 года, не востребованная на мозырской швейной фабрике «Надекс».

— На «Надексе» были в недоумении, когда я захотел у них ее купить, — вспоминает Иван. — Ее нельзя было просто так подключить к розетке, чтобы она заработала. Пришлось немного вмешаться в конструкцию: я приспособил для работы пневматики компрессор из холодильника и ресивер огнетушителя, установил обратный клапан для безопасности, сварил. Дело пошло.

Вслед за шитьем подоспел следующий этап — дубляж кожи. Ему, к удивлению, ребята обучились быстрее всего, и с этого момента качество сумок вышло на тот уровень, которым семья по-настоящему гордится.

— Мы уже достаточно долго варимся в этом деле, чтобы понимать, как важны качество изделия и репутация бренда. И я с уверенностью могу сказать, что хороший маркетинг — это еще не все, — делится своими мыслями Иван. — Было время, когда какие-то бренды у нас «выстреливали», сотрясая все информационное пространство, а сегодня о них никто и не говорит. Когда я беру в руки их изделия, меня это не удивляет. Сначала человек покупает, клюнув на картинку, но лишь спустя время приходит понимание, насколько качественный товар он приобрел.

Для меня признак успешной продажи — когда клиент купил одну сумку, походил с ней и спустя какое-то время решил купить у нас еще одну.

Четыре года назад у Марины и Ивана появились заказчики из-за рубежа — такой эффект дали интеграции с блогерами. Работали по бартеру: мозыряне присылали блогерам свои сумки, а те взамен давали бесплатную рекламу.

Отзывы клиентов — это отдельная радость.

— Это всегда большое удовольствие — видеть эмоции, которые вызывает наша работа. Недавно мы делали голубой рюкзак для девушки из Минска. Он там стал настоящей звездой! — с улыбкой говорит Марина. — Мне уже трижды люди сообщали о его перемещениях. Даже фотографии присылают, как увидели его то в одном месте, то в другом. В такие моменты начинаешь особенно гордиться собой, своим делом. Наши изделия узнаваемы.

Вспоминает она и историю покупательницы из Америки, которая поехала во Флоренцию и там зашла с сумочкой Feeling Trees в фирменный магазин Prada.

— Она рассказала мне, что менеджеры магазина не сдерживали восторга, увидев нашу сумку. Рассматривали ее, трогали и спрашивали, откуда у нее такая.

Ребята говорят, что все вложения в их небольшой бизнес уже окупились, мастерская приносит полноценный доход. Но доля расходов на материалы для сумок внушительная.

— Где-то дважды в год мы ездим в Минск и делаем оптовые закупки. Тратимся на материалы по-крупному, ведь в нашем городе практически ничего не купить. В последнюю поездку на одну только кожу потратили почти $2500.

Сумма пугающая, но на дистанции вложения окупаются. Сейчас в месяц Марина и Иван делают 10 сумок, стоимость каждой — от $250 в эквиваленте.

— Как вы распределили обязанности между собой?

— Наша с Ваней работа строго делегирована, и мы не лезем друг к другу с советами, если об этом не попросят. На Ване лежит вся основная физическая работа, и от этого некоторым может показаться, что я ничего не делаю. Такое ощущение частенько возникает и у моих хейтеров в TikTok, — разводит руками Марина. — Я крашу урезы ремней, подготавливаю растения, выкладываю их в боковины, упаковываю сумки для отправки. Но самая объемная часть моей работы — это оформление заказов и продвижение нашего бренда в соцсетях. На одно лишь обсуждение заказа может уходить до трех дней, ведь очень важно согласовать каждую мелочь, чтобы покупатель в итоге остался доволен.

«Замечаем появление брендов, которые неприкрыто копируют элементы наших сумок»

Сейчас реклама ремесленной работы очень активно продвигается в социальных сетях, и невозможно было не заметить появление мастеров схожей тематики.

— Когда мы только начинали, в этой нише никто не предлагал изделий и идей, подобных нашим. Мы сами придумывали формы боковин, ручек, застежек, и эта атрибутика стала нашей визитной карточкой, — рассказывает Марина. — Сейчас уже замечаем появление брендов, которые неприкрыто копируют элементы наших сумок. Это видят и наши подписчики, которые регулярно присылают нам ссылки на таких ремесленников. Диалога с ними, как правило, не получается: сразу блокируют. Но конкурируют они только ценой, не качеством.

В ближайших планах семейного бренда — оформление товарного знака, который будет действовать в странах ближнего зарубежья и поможет защитить права на интеллектуальную собственность.

— Это позволит нам отстаивать принадлежность элементов нашего фирменного стиля и поубавит пыл конкурентов, — Марина говорит о тех мастерах, которые занимаются плагиатом. — Часто спрашивают, не планируем ли мы давать какие-то мастер-классы или запускать обучающие курсы. Наш ответ — нет. Мы не собираемся растить себе конкурентов.

Мы будем продолжать делать то, что и делали — уходить в эксклюзивность, создавать уникальные и неповторимые вещи, которых не найти в массмаркете. Но для этого важно позаботиться о неприкосновенности наших идей, ведь многие из них считываются чисто визуально и уже успели упорхнуть к третьим лицам.

Также в планах у ребят полноценный запуск англоязычного сайта, что даст возможность заказывать сумки покупателям из-за рубежа, ведь поток заказов стал действительно большим и сейчас составляется на месяцы вперед. Семейная пара не скрывает: работа забирает силы, усталость и накопившееся напряжение дают о себе знать.

— Мы очень любим свою работу и рады, что нам не приходится сидеть без дела. Но объемы выросли настолько, что вдвоем вывозить это становится все сложнее, — признается Марина. — Очень мало выходных, а с уходом из мастерской работа не заканчивается, мы постоянно на связи с клиентами. Но мы давно поняли, что работать только лишь в удовольствие и зарабатывать — это объективно разные вещи. Сейчас наше дело — это полноценная занятость, то, чем занимаемся каждый день, и у нас, по сути, нет выходных.

В настоящий момент в мастерскую ищут человека, которому можно доверить часть работы. Есть много подготовительных моментов, обучиться которым, в принципе, не так сложно: делать заготовки стандартных боковин, колечек, ручек, планочек.

— Хотелось бы найти и обучить подмастерье, но пока подходящей кандидатуры не нашли. Мы то ли много требуем, то ли плохо ищем. Нам очень важно, чтобы человек разделял наши принципы и ценности и полюбил эту работу так, как полюбили ее мы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».