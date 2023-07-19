Невзоров: Кремль особенно мощно опозорился в луже 19.07.2023, 9:11

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Александр Невзоров

Началось настоящее унижение Путина.

Свинья «везде грязи найдет». А свинья кремлевская в поисках «самой грязной грязи» готова вообще на все. Нынче она «обиделась и психанула». В отместку за демонтаж своего самостроя в Керченском проливе – свинка вышла из «зерновой сделки», пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Выходя, «грохнуть» дверью у свинки не получилось. Пришлось тихонько притворять ее за собой, молясь, чтобы турки и китайцы не расслышали скрипа петель.

Но Россия «вышла». Как сообщили патриотические СМИ : «чтобы избежать унижения». Напрасные ужимки. Настоящее «унижение» будет, когда «зерновое движение» продолжится и без участия России.

Скорее всего, это произойдет, о чем прямо сообщил Зеленский, и на что туманно намекнул Эрдоган. Обиженный «выход» – это самое бездарное, что вообще можно было придумать в такой ситуации. Что будет делать Путин, когда «зерно» все равно пойдет? Вероятно, он будет мазать борта зерновозов «новичком».

Если хоть один сухогруз будет потоплен или захвачен, то от идиота «отвернется» и Африка и Восток. Он станет не только военным преступником, но и создателем голода в беднейших странах. Он станет не только «вором украинских детей», но и палачом африканских.

Это как раз то, что потрошителю не хватает для полноты его портрета.

Кремль сегодня «пе#данул в лужу» особенно мощно. С воплем, брызгами, присвистом. Не пожалел газов кишечных. А мог бы благостно погрузить в эту лужу зад – и тихо, задумчиво пускать пузыри, считая оставшиеся пролеты своего керченского самостроя.

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