Американец нашел в поле клад времен Гражданской войны на миллионы долларов 19.07.2023, 9:14

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Находку уже назвали «великой» и исторической.

Житель американского штата Кентукки обнаружил на собственной ферме клад с монетами времен Гражданской войны. Когда специалисты объявили находку абсолютно беспрецедентной — подробности рассказал Business Insider.

Мужчина работал на кукурузном поле у себя на ферме и откопал около 700 золотых монет XIX века. Специалисты уже назвали находку «Великим кладом Кентукки» — ученые считают ее очень редкой и ценной.

Все дело в золотых монетах номиналом в один, 10 и 20 долларов США, которые были отчеканены в 1840—1863 годах. После того как с них удалили грязь, монеты заблестели как новые, а состояние большинства из них оценили как «от чрезвычайно хорошего до идеального».

Но главное даже не это, а тот факт, что некоторые монеты представляют собой большую редкость. Речь идет о так называемых двойных орлах Liberty номиналом в 20 долларов 1863 года — на них уже нацелились коллекционеры. По словам специалистов, такие монеты продаются на аукционах за шестизначные суммы в долларах.

Кроме того, по словам американского эксперта Джеффа Гарретта, часть экземпляров была выпущена на «неуловимом» монетном дворе Далонеги, который работал в Джорджии с 1838 по 1861 год и чеканил только золотые монеты. Поэтому они представляют особый интерес для историков.

По данным Coinworld.com, обнаруженный клад, скорее всего, потянет на миллионы долларов — его точную стоимость сейчас пока даже невозможно оценить.

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