Военный эксперт: Шойгу — это ряженый 8 19.07.2023, 9:23

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Сергей Шойгу

Российская армия — это армия «банановой республики».

В эксклюзивном интервью для Studio X-97 польский генерал Вальдемар Скшипчак дал оценку министру обороны РФ Сергею Шойгу и состоянию всей российской армии, а также спрогнозировал будущее Российской Федерации.

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— Как вы профессионально оцениваете министра Шойгу?

— Для меня это не солдат. Шойгу — это ряженый, переодетый гражданский. Его одели в форму и сделали министром обороны. В этой компании военный только Герасимов, он был военным, а Шойгу нет, он просто надел генеральский мундир и получил кресло министра. Это он позволил обворовать армию. Он поставил командиров, которые оказались ворами.

Если у военных нет обмундирования, если у них просроченная еда в окопах, если у них плохая форма, если у них шлемы, как из бумаги... Что это говорит об их командирах, что это говорит об их министре, где они дели все деньги? Скажу: деньги они потратили на особняки в Италии, на особняки во Франции. Они обворовывали армию и переводили деньги в Лондон, Италию, Францию. После войны они, наверное, захотят туда бежать.

— Что вы думаете о российской армии? В свете преступлений в Буче, после того, как мы видели, что они воруют унитазы, холодильники. Для вас, как для генерала, не унизителен тот факт, что и вас, и их называют военными?

— Я в форме и они. Нас одинаково называют, но, к сожалению, далеко не всех можно назвать солдатами. Россияне в военной форме, которые напали на Украину, убивали в Ирпене, в Буче, убивали во многих других местах. Уверяю вас, после войны мы узнаем, что таких мест, в которых убивали украинцев, намного больше. Они называют себя солдатами, они хотят чтобы их называли военными. Однако нельзя называть солдатами военных преступников.

Это криминалитет, они просто надели военную форму. Этих бандитов не должно защищать международное гуманитарное право, право войны. Гаагский трибунал после войны будет их судить.

Для меня, как для военного, это унизительно, что российские командующие одобряли убийства, преступления против мирного населения. Мы имеем дело с преступниками и бандитами, которые изображают военных.

Что я думаю о российской армии? Когда на третьи сутки войны, 27 февраля, украинцы остановили россиян, я как старый солдат понял, что что-то у россиян пошло не так. После трех дней войны, я тогда публично это в Польше сказал, что русская операция треснула, что они не выиграют войну. Это была оперативная оценка ситуации. Россияне не были готовы к тому, чтобы выиграть эту войну.

Как военный скажу вам: они не создали такого преимущества, которое согласно военным доктринам позволило бы им достичь успеха. По большому счету, российская армия проиграла эту войну на третий день. Армия не была подготовлена, у нее плохое командование, она обворована, коррумпирована. Солдаты там, в этой армии, как пушечное мясо, причем все солдаты.

Российская армия — это армия Третьего мира, это армия «банановой» республики. На парадах у них все красиво, но только на парадах. НАТО боялось их, боялось их потенциала. Но мы ведь не видели дна, мы видели только верхушку, мы видели то, что появлялось на Красной площади в Москве. А что там было? Лучшие танки, парады, генералы. А оказалось, что это фикция. Правда другая: российская армия сейчас выглядит так же, как и во времена царя Николая. Она никакая, забитая, обворованная, с плохим оружием, плохим оснащением. Она не способна вести нормальную войну ни с кем.

— Россия распадется?

— Мы очень этого хотим. Сейчас нет составляющей силы, которая объединяет Россию. Сейчас много внутрироссийских событий, которые влияют на то, чтобы в России появлялись внутренние проблемы и их будет больше. Проблемы экономического характера, проблемы между народами. Посмотрите, что произошло с бывшими советскими республиками, которые стали независимыми государствами: они все отвернулись от России, они срываются с цепи, на которые их посадила Россия.

Возврата к империи у Путина нет. У него будут гореть границы: Кавказ будет гореть, гореть будет граница в Азии. Путин так мечтал об империи, а сейчас у него нет сил удержать то, что есть. Больше не будет империи. Вопрос насколько глубоким будет распад империи, какой будет Россия после войны? Она точно не будет такой, какой была до ее начала. Сейчас только от Китая зависит сохранится ли Россия. Никто другой не поможет, никто другой не подаст им руки.

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