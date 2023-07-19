ISW: ВСУ завершили оперативное окружение российской группировки под Бахмутом 1 19.07.2023, 9:32

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Заняты все господствующие высоты.

ВСУ продолжают активно продвигаться на флангах под Бахмутом, возле города Силы обороны Украины заняли почти все господствующие высоты.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По состоянию на 18 июля, украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и продвигались к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, что украинские войска продвигались к западу от Ягодного (3 км северо-западнее Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. Российский «военкор» также заявил, что украинские подразделения безуспешно пытались прорвать российскую оборону в направлении Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

18 июля российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута и достигли ограниченных территорий к югу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Озаряновки (14 км юго-западнее Бахмута).

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки (5 км юго-западнее Бахмута), Маньковки (13 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (5 км западнее Бахмута) и юго-западнее Орехово. -Василовки (11 км северо-западнее Бахмута).

Маляр заявила, что российские силы в панике по поводу недавнего продвижения Украины в районе Бахмута и что действия России по разным направлениям, в частности на Купянске, направлены на то, чтобы отвлечь и оттянуть украинские силы от места, где они продвигаются.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска перебрасывают резервы в Бахмут, чтобы остановить украинское наступление, несмотря на то, что Россия сосредотачивает основные силы на Купянском направлении.

Российский военный блоггер утверждал, что российские контратаки не имели успеха вблизи Озаряновки и в направлении Ивановского, Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута), Орехово-Василовки и Веселого (20 км к северо-востоку от Бахмута).

Российские войска продолжили наземные атаки в районе городов Авдеевка-Донецк и достигли ограниченных территориальных достижений на юго-западной окраине города Донецка 18 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что российские войска продвинулись к западу в Марьинке (на юго-западной окраине города Донецка).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что российские войска взяли под контроль часть территории вблизи шахты «Трудовская» к востоку от Марьинки и продвинулись к югу от Красногоровки (на северо-западной окраине города Донецка).

Несколько российских военкоров утверждали, что российская бронегруппа прорвала украинскую оборону в районе шахты Трудовское, захватила район шахты и продвинулась на один километр в направлении Красногоровки. Один военный блоггер заявил, что потеря мины оказала серьезное влияние на украинские позиции в районе Марьинки.

Район шахты «Трудовское» находится примерно в 2 километрах от контроля над линиями рельефа, которые существовали после аннексии Россией Донбасса в 2014 году. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.

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