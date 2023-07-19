Идет прохлада: какой будет погода в Беларуси в ближайшие дни

Идет прохлада: какой будет погода в Беларуси в ближайшие дни3
- 19.07.2023, 9:38
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Возможны грозы.
В середине недели в Беларусь придёт прохлада, обещают синоптики.
В среду, 19 июля, на погоду повлияет неустойчивая прохладная воздушная масса, которая поступает с Западной Европы. Ночью осадков ждать не стоит, а вот днём местами пройдут небольшие дожди. Возможно, прогремят грозы.
Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +20..+25°С, по юго-западу воздух прогреется до +28°С.
В четверг и пятницу, 20-21 июля, также не стоит ждать сильной жары.
Температура воздуха в четверг минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +19..+26°С.
В пятницу днём возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +19..+26°С.