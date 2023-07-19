«Мы в западне»: российский топ-пропагандист переобулся и выступил против Кремля 11 19.07.2023, 9:52

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Игорь Димитриев

После марша «Вагнера» Россия висит на волоске.

Спустя полтора года «спецоперации» в рядах Z-патриотов наступило разочарование. Одесский коллаборант и кремлевский топ-пропагандист Игорь Димитриев выступил с откровенным постом о том, что война проиграна, а РФ по ее итогу перестанет существовать.

Об этом он написал на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.

Димитриев недавно признался, что в феврале 2022 года вторгся вместе с российскими войсками на Север Украины. Со слов коллаборанта, ему было поручено стать «политконсультантом» нового «правительства», которое планировали посадить в Киеве власти РФ. Теперь он жалеет о своем участии в агрессии.

«Ситуацию уже не откатишь просто назад... Это западня. И в ней вход - рубль, а выход - два. И… цена выхода становится больше», - заявил оккупант.

Он уверяет, что уже в феврале 2022 года стало очевидным поражение России в войне. Однако она продолжается с единственной целью - «сохранить авторитет» Кремля, выбраться из проблемы с сохранением лица.

Достигается, с его слов, противоположный результат. Последние партнеры - Иран и Турция - отворачиваются от Москвы. Растет разочарование властями и внутри России.

«А сейчас какой авторитет? Где он? За полтора года трепыханий, да после марша «Вагнера» он держится только на ядерном оружии… Но останавливать войну от этого проще не станет. Потому что счет за прошедший год значительно вырос. Счет за выход. И с каждым месяцем боевых действий больше, с каждым ракетным ударом больше», - пишет Димитриев.

По его мнению, ядерного удара никто не допустит. А итогом войны станет полное военное, экономическое и демографическое истощение России.

«Российское государство в этом виде умрет, и вопрос только в том, сколько людей оно с собой заберет на тот свет... Я думаю только о том, какой выбор сделал в своей жизни, сколько горя принес себе домой», - пожаловался коллаборант.

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