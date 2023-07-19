«Отказалась от съемного жилья и путешествую нон-стоп» 3 19.07.2023, 10:00

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Белорусы рассказали, сколько тратят на свои хобби.

Хобби – это источник удовольствия, то, что вдохновляет и делает нас счастливее. Занятие любимым делом укрепляет самооценку человека, закрывает часть его потребностей в самореализации. И увлечения бывают разные: некоторые совсем не требуют вложений, а на другие нужно прилично раскошелиться. Myfin спросил у белорусов, сколько они тратят на свои хобби и как их окружение относится к таким тратам времени и денег.

Верховая езда: «На конюшне делаю сыновьям счастливую маму»

Людмила Мовчан, налоговый консультант:

– Меня с детства тянуло к лошадям, но обстоятельства так сложились, что возить меня в Ратомку родители не смогли. Потом институт, дети, работа – все как у всех. Детские мечты оставались только мечтами. Периодически только ездила на верховые прогулки.

Тренироваться по-настоящему я начала 6 лет назад, и было мне уже, на минуточку, за 40.

Кстати, верховая езда – вид спорта, в котором нет ограничений по возрасту. Но я и не стремлюсь к вершинам спортивной карьеры. Моя работа налогового консультанта занимает очень много времени, да и трое сыновей, несмотря на то, что они уже почти все взрослые, тоже требуют внимания.

Есть мнение, что верховая езда – это аристократический вид спорта и, соответственно, очень дорогой. За границей да – это очень дорогое удовольствие. У нас, к моей большой радости, все гораздо доступнее.

Конечно, можно и по-богатому: купить свою лошадь (она может стоить как хороший автомобиль), оплачивать ее постой (по цене аренды квартиры), хороший корм, наблюдение у ветеринаров (дороже моего визита в медицинский центр), купить седло, оголовье, платить берейтору, тренеру – все это выливается в сотни и даже тысячи долларов.

Но я езжу в «прокат». Основные расходы выглядят так:

стоимость 1 занятия в разных местах колеблется от 25 до 50 рублей за занятие; если взять абонемент, будет немного дешевле;

конкурная тренировка – прыжки через барьеры — от 50 рублей и выше;

специальная одежда: специальная летняя и зимняя обувь – на нее я потратила около 150 долларов и пользуюсь уже шестой год, шлем – купила б/у на онлайн-барахолке за 50 рублей, перчатки – около 20 долларов, бриджи – 20-30 долларов.

Еще одна статья расходов, которой у меня пока нет, – соревнования: нужно застраховаться, получить справку из поликлиники, заплатить взнос, оплатить коневоз и коня. Сумма зависит от расстояния, но долларов 150-200 наберется.

Занимаюсь я 2-3 раза в неделю. По результатам, конечно, отстаю от молодежи, но то, как получается, меня устраивает: вполне сносно держусь в седле на всех аллюрах, прыгаю небольшие связки – до метра – и когда-нибудь точно поеду на соревнования.

Для того чтобы получать удовольствие от верховой езды, надо расслабиться и почувствовать движение лошади. Словить ритм и двигаться вместе. Конечно, все это получилось у меня не сразу, да и сейчас по-разному бывает. Но понимание того, что это возможно, восхищает. А в полях… Мчишься, и ветер свистит в ушах. Взлетаешь на галопе на холм, и открывается удивительный закат. Лошадь для человека – это крылья.

Верховая езда помогает развитию уверенности в себе, умению управлять и собой, и окружающими, преодолевать страх перед незнакомым видом деятельности. Сидя в седле, человек максимально собран, внимателен.

Лошадь – не коврик для йоги, она живая и очень эмпатичная. Каждый день даже одна и та же лошадь – разная.

Если ты не уверен в своих действиях, лошадь это быстро понимает. И не делает того, что хочет всадник. Только будучи внимательным и осознанным, здесь и сейчас, можно заставить лошадь делать то, что надо, и не с помощью хлыста и шпор, а именно за счет уверенности, настойчивости, отсутствия страха.

Если я начинаю говорить о лошадях, остановить меня очень трудно. Это знают все мои близкие и друзья. И часто воспринимают это неоднозначно. Но все уже привыкли к моему хобби. Клиенты шутят: «Смотри не убейся перед налогами». А сыновья знают, что на конюшне я делаю им счастливую маму.

Коллекционирование оптики: «Восхищает ход инженерной мысли»

Сергей, экономист:

– Я с детства вечно что-то собирал: марки, интересные коробки от спичек, монеты. Став взрослым, сначала собирал медали – у меня их немного, но редкие, ценные экземпляры. Параллельно смог собрать маленькую коллекцию кортиков – 5 штук.

Даже не помню, как у меня появился первый бинокль. Я заинтересовался сложностью оптических приборов и стал много читать на эту тему. Заодно существенно расширил свои знания по истории и окончательно увлекся оптикой. Например, военная оптика раньше была узкопрофильной, выпускалась в малых количествах, всегда представляла военную тайну. Поэтому такие экземпляры особенно ценны.

Вдохновляет меня австрийский коллекционер, который после выхода на пенсию, из-за ампутации обеих ног, окончательно посвятил себя коллекционированию оптики и созданию своего онлайн-музея биноклей, где представлены более 700 биноклей из его коллекции с фотографиями и описаниями.

Моя личная коллекция насчитывает сейчас почти 70 экземпляров разных стран мира, включая очень редкие экземпляры периодов Российской империи, Второй мировой войны.

Примерная стоимость этой коллекции – 20 000 долларов, самый дорогой мой бинокль стоит около 1000 долларов.

Основная часть коллекции куплена за рубежом и пару экземпляров – на местных онлайн-барахолках и «поле чудес» в Ждановичах.

Меня восхищает сложность оптики, ход инженерной мысли ее создателей, уникальная история, которая стоит за каждым экземпляром. Жена не разделяет мою увлеченность, но уважает ее. Смеется и говорит мне: «Напиши на каждом цену примерную, а то дети потом продадут за бесценок по незнанию».

Путешествия: «Уже не хобби, а стиль жизни»

Евгения, тестировщик мобильных приложений:

– Мое хобби – путешествия. С момента, когда пошла работать, трачу на них все средства, которые остаются после покрытия базовых потребностей: съем квартиры, еда, одежда. И расходы на эти потребности я стараюсь минимизировать, чтобы путешествовать с большим комфортом.

Мои доходы выросли как раз незадолго до ковида, и я смогла позволять себе гораздо больше поездок. Это вообще было «золотое время» путешествий. Например, в 2018–2019 я дважды съездила в Италию и во Францию, по разу в Австрию, Бельгию, Нидерланды, Германию, ОАЭ и на Гран-Канарию.

Просто счастлива, что с 2020 года работаю на удаленке и могу быть абсолютно свободной в выборе места жительства. В какой-то момент я посчитала, что одновременно плачу за пустующее съемное жилье в Минске, и за жилье в путешествии. Остальные же расходы на питание, одежду и развлечения обходятся мне более-менее одинаково во всех странах, не считая, пожалуй, скандинавских. В странах подороже я просто меньше трачу на излишества, покупаю продукты попроще.

В декабре 2022 года я решилась на нечто новое: собрала чемодан самого необходимого для жизни, отказалась от съемной минской квартиры, отвезла лишние вещи маме в Гомель.

Решила на какое-то время сделать путешествие стилем жизни. И теперь просто со своим одним чемоданом путешествую нон-стоп. Пока план такой жизни на год. Благо у меня есть «шенген», полученный в январе 2020 года на 5 лет. Сейчас такой срок визы кажется фантастикой.

Февраль и март 2023 года я прожила в Алании в Турции, снимала небольшую, но уютную квартиру за 300 долларов в месяц. Потом на 2 месяца переехала на Гоа – снимала жилье со знакомыми, и мне это обошлось в 150 долларов за месяц.

После Востока мне захотелось вернуться в привычный мне стиль жизни и менталитет, и я уехала в Варшаву. Цены на жилье там, конечно, заоблачные. Сейчас живу у подружки, разделив с ней ее плату за аренду небольшой квартиры, это 700 долларов в месяц на двоих. Уже купила билет в Хорватию, и оставшиеся из возможных 90 дней за полгода в Шенгене планирую прожить там в нескольких местах и ненадолго заехать в Италию. Потом есть план какое-то время пожить в Черногории, потому что не нужна виза, а страна красивая, гостеприимная и не очень дорогая. Не знаю, как долго я смогу так прожить, но пока мне все очень нравится.

Коллекционирование часов: «Самые дорогие стоят как половина BMW Х3»

Игорь, предприниматель:

– Я очень люблю хорошие часы. Коллекцию из 17 экземпляров собирал лет 10. 16 из них – это б/у экземпляры, купленные за границей по ценам от 100 до 1100 долларов. В коллекции есть Armani, Orient, TAG Heuer, Longines, несколько локальных швейцарских брендов.

А вот 17-е часы – моя голубая мечта, которую я исполнил несколько лет назад. В Амстердаме в фирменном магазине купил себе новенькие Rolex – одну из самых недорогих моделей стоимостью около 15 000 евро (еще потом вернул часть потраченных денег через систему Tax Free). Эта мечта стоит примерно половину моей машины – BMW Х3 2019 года. Надеваю я их редко, и кажется, что у окружающих нет ни тени сомнения, что это просто реплика. Я и не пытаюсь их разубеждать.

Родные мои не против такого хобби. Жена тоже любит хорошие часы и иногда носит экземпляры коллекции, которые ей нравятся. Старший сын пытался попросить Rolex, чтобы похвастаться, но я против такого: заработаешь на такие – тогда и выпендривайся.

Коллекционирование фарфора :«Он просто разбил мое сердце»

Екатерина, врач:

– Мое увлечение винтажной посудой началось с нескольких интересных экземпляров, найденных у моих бабушек. Потом я побывала в гостях у подруги в Гамбурге, и она затащила меня в музей ремесла и быта. Шла я туда с тоской, представляя наши подобные музеи с глиняной посудой. Но изысканный немецкий фарфор, представленный там в огромном количестве, просто разбил мое сердце.

Я стала пополнять свою коллекцию, захаживая в выходные на «поле чудес» в Ждановичах.

Позже мы с мужем начали активно путешествовать по Европе. И всегда посещаем там магазины антиквариата и винтажа, заранее ищем места, где проходят блошиные рынки.

Даже в Париже в 4-дневное путешествие полдня посвятили самому большому и знаменитому блошиному рынку площадью 7 га в Сент-Уэне – пригороде Парижа. Это удивительное место, где расположены магазинчики с вещами, достойными музеев.

Самые крутые вещи и максимально недорого мы находили во Франции и Германии. Богатое культурное наследие этих стран чувствуется даже на развалах барахолок – очень много красивых винтажных вещей.

Я не собираю целые сервизы – мне это не интересно. Из одинаковых коллекций обычно есть только по несколько предметов. Когда накрываю на стол, миксую их, исходя из стиля, цвета, моего вкуса и настроения.

И не берегу свое богатство на антресолях. Всем пользуюсь. Единственное неудобство – мою только вручную. По неопытности испортила несколько красивых дорогих вещей в посудомойке.

Общую стоимость моей коллекции на данный момент оцениваю примерно в 4 000 долларов. В коллекции в основном немецкие, французские, австрийские и английские производители.

Последнее мое приобретение – антикварные тарелки, на которых изображены император Николай II и императрица Александра Федоровна (любимая внучка английской королевы Виктории). Эти тарелки изготовлены во второй половине 19 века на фаянсовом заводе Sarreguemines во Франции в честь приезда императорской четы во Францию в 1896 году и посвящены их истории знакомства и бракосочетания. Купила их пару месяцев назад на онлайн-барахолке за 550 рублей, и это очень недорого для них. Это не просто винтаж, а настоящий антиквариат. Такие же есть в коллекции Эрмитажа. Это единственные предметы в моей коллекции, которыми я не пользуюсь в повседневной жизни.

Муж меня полностью поддерживает в увлечении, как, впрочем, и я его, потому как у него есть свои направления коллекционирования.

В последнее время кое-что из коллекции начала продавать: уже не хватает места для хранения, плюс повышается мой уровень знаний и покупок – поэтому более ранние приобретения мне уже не так интересны. Подумываю превратить это в свой небольшой бизнес параллельно с работой врачом.

Дайвинг: «Подводный мир – это мой космос»

Константин, тестировщик:

– Я с детства занимался плаванием, дошел до кандидата в мастера спорта. Дайвингом увлекся случайно. Друзья позвали отдохнуть в Египте вместе со знакомыми дайверами. Я раньше никогда не нырял, но в этой поездке решил попробовать и понял, что дайвинг – это мое.

Обучение дайвингу – не просто про то, как нырять и дышать. Тебе объясняют процессы в твоем организме – это физика, химия, медицина и психология. Плюс учат оказывать помощь.

В дайвинге существует ступенчатая система сертификации. Для прохождения каждого из уровней необходим определенный минимум зарегистрированных погружений в открытой воде. У меня уровень Advance open water diver и 6 специализаций.

Обучение на первый базовый уровень в Беларуси стоит 300-400$. Обучение проходит в бассейне и потом в открытой воде – на белорусских озерах. В озерах прохладная вода, разная степень прозрачности, в общем, после них погружение в любом море кажется существенно проще.

Приличная статья расходов – снаряжение. У меня 2 гидрокостюма. Один, купленный для начала занятий, обошелся в 150 долларов, второй я приобрел недавно – почти за 1000 долларов. Еще есть компенсатор плавучести – 200 долларов. Плюс куча мелочей: шлемы, маски, ласты, носки, обувь, компьютер для подводного плавания, фонарики, часы и т.п. – все зависит от возможностей, цены очень разнообразны. Но все это служит долго. Главное, не поправиться существенно, чтобы не пришлось покупать новый костюм.

Баллоны я беру напрокат. Покупать свои не особо выгодно: стоит дорого, нужно заправлять, следить за ними.

Стоимость поездок для погружений – от суммы расходов на бензин на местные озера до очень существенных сумм, если рассматривать, например, Галапагосские острова.

До этих островов я пока не доехал. За границей погружался в Египте, Италии, Турции, Норвегии и в туре по Карибскому морю. Мечтаю о Большом барьерном рифе.

Подводный мир для меня – это мой космос, другая вселенная, свобода, полет, медитация. Своей семьи у меня пока нет, поэтому некому ворчать из-за расходов и опасностей. А родители, конечно, волнуются каждый раз, когда еду на погружения, боятся – вдруг что-то пойдет не так.

Йога-ретриты: «Потребность побыть одной»

Елена, банковский служащий:

– Я увлекаюсь йогой, духовными практиками. Сами по себе эти увлечения не требуют больших средств. Но вот обучение у мастеров и поездки могут встать в копеечку.

Среди близких людей в моем окружении не много тех, кто разделяет мое увлечение. Может, поэтому я очень люблю то, что многие сейчас называют модным словом «ретрит». Причем именно коллективные поездки. Кроме новых знакомств, общения с близкими по духу людьми и непосредственно занятий духовными практиками, ретриты для меня – отдых и перезагрузка.

За последние два года я ездила на 3 ретрита:

в Беларуси 3 дня – 200 долларов, все включено;

в Грузии 5 дней – 800 долларов + дорога;

на Бали 10 дней – 1 800 долларов + билеты.

На Бали и в Грузии в стоимость еще включались поездки по красивым и необычным местам, в Беларуси просто выходные жили в красивой агроусадьбе, гуляли по окрестностям, занимались практиками.

Вообще всем кажется, что ретриты – это поездки в основном в Азию. Но предложения очень разнообразны. Не говоря о том, что какие-то туры организуют наши соотечественники, просто снимая жилье на всю группу и продумывая программу – это обычно дешевле, но не всегда. А можно поехать самостоятельно в соответствующие центры в Италии, Германии, Испании – в общем-то, везде. В следующие поездки я мечтаю попасть в Альпы в Австрию (уже забронировала на ноябрь с пятницы по воскресенье за 480 долларов проживание и занятия йогой, еще будут расходы на дорогу через Варшаву, страховку и еду) и на испанский остров Лансароте (туда пока только мечтаю).

Муж понимает меня, потому что у него тоже есть потребность побыть одному. Я без проблем отпускаю его погостить в Германию к родственникам: он провел там часть детства, и эти поездки ему очень важны, по сути, это его ретрит. А дети наши уже не маленькие и спокойно остаются с мужем на время моего отсутствия. Это, кстати, очень укрепляет их отношения с отцом.

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