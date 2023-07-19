Взрывы на Крымском мосту: Москва приняла не поддающееся логике решение 5 19.07.2023, 10:02

9,778

Россияне создают «живой щит»?

Власти РФ признали необходимой идею прикрытия Крымского моста от ракетных ударов ВСУ «живым щитом» из мирных жителей: несмотря на заявления оккупантов о необходимости ремонта конструкций после второго подрыва, автомобильная часть была запущена в реверсивном режиме.

Аналитики Black Sea Strategy Institute в своем ТГ-канале отмечают, что после взрывов 17 июля одна из полос движения сместилась примерно на метр, но не обрушилась.

Оккупанты еще вчера говорили, что им понадобится примерно пару месяцев, что провести ремонтные работы, но к 18 июля сколотили временные «пандусы» и пустили машины.

Благодаря такому решению Кремль фактически получил бесплатный «живой щит»: из-за реверсивного движения всего по одной полосе многокилометровые пробки теперь стоят не только в сторону Крыма, как это было ранее, но и в направлении материка.

«Запустить поток транспорта по взорванному мосту со смещенными пролетами - это вполне в духе РФ, и западные аналитики совершенно зря ищут тут некую логику. Если обрушится и вторая полоса автомоста - РФ обвинит в этом ВСУ, при это администрация моста гарантированно не понесет никакой ответственности за возможные жертвы», - отмечается в сообщении канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».