Боевик «Ахмата» попал в плен ВСУ и выдал правду о «кадыровцах» 19.07.2023, 10:13

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Оккупант рассказал о бегстве сослуживцев под Клещеевкой.

«Кадыровцы» не появляются на передовых позициях, предпочитая отсиживаться в безопасном тылу.

Информацию подтвердил пленный оккупант из чеченского подразделения «Ахмат», который попал в руки ВСУ на Бахмутском направлении, точнее, на южном фланге в районе Клещеевки.

Видео допроса опубликовала глава правозащитной российской организации «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Пленный - боец чеченского спецподразделения «Ахмат», хотя сам по национальности русский.

Он уверяет, что в его подразделении, которое насчитывает из 51 бойца всего 6 чеченцев, и последние на передовой не появляются.

«Боятся. Лучше свою жизнь сохранить, чем чужую. К русским (чеченцы - ред.) относятся предвзято. Ну отпускают на убой, русские делают их работу», - рассказал пленный.

Сообщил он также, что русские бойцы «Ахмата» вооружены намного хуже, чем чеченцы. Несмотря на это, их отправили в самую горячую точку - охранять посадку под Клещиевкой.

Естественно, удержать позиции у них не получилось.

«Половина убежала, половина без вести пропавшие, и, может быть, кто-то жив», - рассказал военный РФ.

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