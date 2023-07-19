В TikTok стало популярным видео с мужчинами-продавцами с Комаровки 1 19.07.2023, 10:15

5,232

Интернет в шоке от них.

Ролик, в котором запечатлены мужчины-продавцы с Комаровского рынка Минска, уверенно идет к отметке в 700 тысяч просмотров в TikTok. Комментаторов покорили их красота и милое смущение на камеры.

Видео принадлежит каналу «ВЕРБАШКИНА», автор которого тоже работает продавцом на самом известном рынке Минска. Девушка часто снимает ролики о буднях рынка, а также обзоры самых дешевых и интересных товаров с местных прилавков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».