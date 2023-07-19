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В TikTok стало популярным видео с мужчинами-продавцами с Комаровки

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  • 19.07.2023, 10:15
  • 5,232
В TikTok стало популярным видео с мужчинами-продавцами с Комаровки

Интернет в шоке от них.

Ролик, в котором запечатлены мужчины-продавцы с Комаровского рынка Минска, уверенно идет к отметке в 700 тысяч просмотров в TikTok. Комментаторов покорили их красота и милое смущение на камеры.

Видео принадлежит каналу «ВЕРБАШКИНА», автор которого тоже работает продавцом на самом известном рынке Минска. Девушка часто снимает ролики о буднях рынка, а также обзоры самых дешевых и интересных товаров с местных прилавков.

@verbashkina Не смогла не показать красоту☺️😍 #вербашкина #вербашкинарекомендует #комаровка #комаровскийрынок #комаровкасегодня #минск #беларусь #2023 ♬ оригинальный звук - 🕊️шпЕонский Бог

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