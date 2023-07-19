Белорусы ответили Кочановой, которая опозорилась в сельском магазине 19.07.2023, 10:31

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Сельчане назвали единственный товар, который поставляют им в огромном избытке.

Председатель «совета республики» Наталья Кочанова удивилась отсутствию многих товаров в сельском магазине.

«Зеркало» спросило у читателей, что они думают о ситуации с сельской торговлей.

Чему Кочанова удивилась в сельском магазине

Во время поездки в Логойский район 14 июля Наталья Кочанова зашла с магазин в деревне Чуденичи. Это торговый объект работает от Минского облпотребсоюза.

— Представьте, какое количество людей (живет в деревне. — Прим. ред.). Конечно, люди хотят, чтобы у них здесь можно было купить и какую-то кофточку, и какую-то майку. У нас же столько этих товаров, чего бы ими не торговать? — задалась вопросом Наталья Кочанова.

— Вы знаете, у нас это было раньше. У нас 45% от магазина (его площади. — Прим. ред.) занимали промышленные товары, — ответила работник магазина. — Когда мы были под Логойским райпо, у нас все-все было. Но когда мы перешли на Минский облпотребсоюз, у нас убрали. Поэтому у нас такая картинка и получилась.

— Вот это обязательно пометьте, — сказала Кочанова кому-то, кто был за кадром. — Что, у нас молока нет, кефира нет, ряженки? Такое количество всего! У нас столько товаров!

После этого чиновница подошла к прилавку с товарами:

— И масло у вас есть только такое, да?

— На данные момент да, — ответила продавец.

«Единственное, чего в огромном избытке, — дешевого вина». Белорусы — о ситуации с сельскими магазинами

Белорусы рассказали, с какими проблемами сталкиваются по торговле в сельской местности — как в стационарных магазинах (в основном по торговым объектам от ««Белкоопсоюза», зачастую они — единственный вариант, где можно приобрести товары), так и по автолавкам.

Несколько отзывов было из Витебской области.

— До 2020 года ассортимент в автолавке был богатым — примерно последние пять лет. Можно было купить не только продукты первой необходимости, но и мороженое или фрукты вроде бананов, — рассказал читатель о ситуации с автолавкой в одной из деревень «на юге Витебской области». — С началом ковида все стало хуже. Этой же весной ситуация превратилась в катастрофическую, бывало не то что сахар не привозили или муку, даже соли не было. Люди стали объединяться и ездить в город на закупы, где появились дискаунтеры, там дешевле. Ну, а как иначе? Никогда не знаешь, свежий продукт или нет будет в автолавке. И привезут ли его вообще. И не будет ли цена на него в два раза выше (чем в дискаунтере. — Прим. ред.) Времена, когда можно было выбрать мороженное в автолавке, считаются каким-то сказочным.

— Цены в сельских магазинах зачастую на 30−50% выше городских. Иногда реально дешевле привезти за 50−70 км из Витебска, чем купить в местном магазине. Ассортимент очень скудный. Отсутствуют сигареты, пиво, большинство продуктов питания (помидоры, овощи, фрукты). Есть минимальное количество бытовых расходников — туалетная бумага, зубная паста и так далее. Единственное, чего в огромном избытке, так это продукция дешевого вина, которое имеет статус местной валюты. По остальному — обнять и плакать, — рассказал еще один читатель о ситуации с сельской торговлей в Витебской области.

В мае этого года главе «Белкоопсоюза» Олегу Мацкевичу жаловались на ассортимент магазина в деревне Двор-Плино в Ушачском районе. «В магазине часто в продаже нет колбасы, хлеба. Складывается впечатление, что сельчанам ничего не нужно. А как же свежая выпечка, порционные мясные полуфабрикаты и другое? Да что и говорить: за товарами первой необходимости нужно ехать в город. Звонил не раз в райпо — ответ один: нет денег. В город выеду — в магазинах все ломится, а на деревне — пусто. Почему?» — спрашивали у главы «Белкоопсоюза». Он ответил, что «за товарной насыщенности прилавков собственной торговой сети района сказывается сложная финансовая ситуация».

При этом Олег Мацкевич заявил, что «руководство Витебского региона предпринимает необходимые меры, чтобы жители сельских населенных пунктов были обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости». Какие конкретно меры — не уточнил.

Похожие отзывы журналисты получили также от жителей Брестской и Минской областей по магазинам от «Белкоопсоюза» и автолавкам.

— Какой магазин? Автолавка два раза в неделю только приходит, а бывает, что и один. Выбор невелик, и цены на 10−20% выше, чем в райцентре в магазинах. Ну в райцентр кто-то ездит на работу, они привезут заказы, если немного, и нетяжелое, — рассказал житель Пуховичского района.

В «Белкоопсоюзе» ранее поясняли, что по государственному соцстандарту магазины открывают в деревнях, в которых проживает больше 200 человек. Если меньше, то в такие населенные пункты ездят автолавки (но не во все).

— В одной из деревень в Брестской области ассортимент в магазине хороший, но держится лишь на хороших сотрудниках, в соседних деревнях даже больших по размеру, такого ассортимента нет и близко, все гораздо хуже. Но цены! Ужасные наценки, разница с райцентром огромная. Спасает только «Белпочта» (там дешевле) и редкие поездки на закуп в город. Кроме того рыба зачастую на грани тухлости, а курица — синяя. Звонили в райпо, это ничего не дало.

— В сельских магазинах в первую очередь не устраивают цены. Благодаря октябрьскому нашумевшему постановлению (им ввели жесткое госрегулирование цен на товары. — Прим. ред.) сделана попытка удушить и прибить малый бизнес, хотя разговор был больше про сети. Есть госрегулирование наценок. Везде не больше 30%. Но в сельском магазине по-прежнему очень дорого. Причем весь ассортимент — от молочной продукции, до алкогольных и просто газированных напитков. Дешевле съездить в ближайший город, где есть магазин побольше одной из сети — «Санта», «Евроопт» и другие. А родной «Белкоопсоюз» — самый близкий к народу, достаточно дорогой магазин, — рассказал еще один читатель.

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