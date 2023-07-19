Последний прыжок майора Исинбаевой 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.07.2023, 10:32

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Елена Исинбаева

Перелетела «планку» и гуд бай.

Гром грянул к вечеру. Бывшая любимица великого геополитика, майор Елена Исинбаева, один из символов слияния спорта и власти, похоже впала в немилость.

Испанская пресса писала, что майор тихо поселилась в Испании, вместо того, чтобы актиVно поддерживать «спецоперацию».

И вот сегодня комиссия МОК по этике сообщила страшную, пахнущую иZменой ноVость: «Статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».

Тотчас на родине начались гонения. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион, названный ранее в честь Исинбаевой: «Последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона».

Майор Исинбаева – классический пример среднего путинца. Попользовавшись всем, что давала близость к власти, укрепляя авторитарный режим своим авторитетом, отойти в сторону, когда выгодно. В этой «вертикали» всё такое же – на вид крепкое, а ткнёшь – там дырка. Перелетела «планку» и гуд бай. Воюйте там сами.

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