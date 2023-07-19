Пять «проходных» седанов до $20 тысяч, которые есть на белорусском рынке 19.07.2023, 10:39

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Среди них - Ford Fusion II.

Аbw.by рассказал о седанах стоимостью от $15.000-16.000.

В данный ценовой сегмент всё еще попадают 3-5-летние «бюджетники», которые приобретались в Беларуси новыми. За эти деньги шансы найти среди них хорошую машину увеличиваются, хотя риск нарваться на бывшее такси все-таки есть. В общем, внимательный осмотр и хорошая диагностика в помощь.

Ford Fusion II

Лет пять назад Fusion был одним из самых доступных вариантов авто из США. С тех пор цены на эту модель заметно выросли, хотя многие 4-5-летние машины, представленные в продаже, уже успели поездить по территории Беларуси. Где, кстати, вполне могли получить новые повреждения в дополнение к тем, с которыми были доставлены из Штатов.

Абсолютное большинство машин на рынке – с полуторалитровым бензиновым турбомотором EcoBoost. Двигатель довольно надежный, но при этом требовательный к качеству топлива и смазочных материалов. Встречались случаи пробития прокладки ГБЦ, известной также является проблема, связанная с разрушением поршня второго цилиндра.

На моторах EcoBoost в целом поршневая группа страдает из-за эффекта LSPI (Lowspeed pre-ignition) – преждевременного воспламенения топлива в цилиндрах при средних оборотах двигателя. Но почему разваливается в основном поршень второго цилиндра? Основная версия – неравномерный нагрев ГБЦ, ведь неспроста Ford выпустил модифицированные блок цилиндров и прокладку ГБЦ, а потом поменял конструкцию впускного коллектора и маслоотделителя.

Двухлитровому EcoBoost, который встречается гораздо реже, присущи плюс-минус те же проблемы, что и «полторашке». Плюс надо следить за фазовращателями на выпуске, поскольку их поломка способна привести к обрыву цепи ГРМ.

Довольно часто встречается и двухлитровая гибридная версия Fusion. ДВС в ней атмосферный, работающий по циклу Аткинсона. И хотя в природе существует подзаряжаемая модификация Fusion Energi, все замеченные в продаже на нашем рынке машины представляют собой полный гибрид. В целом это просто, надежно и экономично.

Самые редкие в продаже – 2,5-литровая атмосферная версия, а также полноприводные машины с шестицилиндровым мотором 2.7, оснащенным двумя турбинами и выдающим 325 л.с. «Атмосферник» меганадежный, по машинам с 2.7 EcoBoost крайне мало информации, но известно, что у них часто выходят из строя муфты полного привода.

Коробки передач на всех машинах, за исключением гибридов, – классические «автоматы». Они довольно надежны. При условии своевременной замены масла и щадящей эксплуатации без излишнего «наваливания», особенно на 2.0 EcoBoost, способны без проблем выходить 250-300 тыс. км.

Honda Civic X

Цены на «десятые» Civic «проходных» годов стартуют с $16.000 и достигают 25.000. Большинство машин – с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 174 л.с. Все двигатели серии L15 надежны, и этот не исключение.

Альтернатива – атмосферный двухлитровый движок на 158 л.с. Никаких серьезных проблем за ним не замечено, цепь ГРМ ходит долго, сам мотор при грамотной эксплуатации способен прослужить 300 тыс. км, а то и более.

Тем не менее полуторалитровая версия выглядит более предпочтительной для покупки: надежность на высоте, а обходится дешевле.

С обоими двигателями агрегатируется вариатор. Информации о каких-то серьезных проблемах этой трансмиссии Honda нет – значит, с надежностью всё в порядке. Естественно, важно следить за чистотой масла и своевременно раз в 40 тыс. км производить его замену.

Toyota Corolla XI-XII

В данный момент «проходными» являются сразу два поколения Corolla: XI, выпускавшееся до 2019 года, и пришедшее ему на смену XII. Цены на машины одиннадцатого поколения начинаются с 15.500-16.000 и достигают $23.000, автомобили поколения XII стоят от 19.500.

Среди представленных в продаже авто обоих поколений есть как купленные новыми в Беларуси, так и пригнанные из Европы и США. «Американки» отличаются внешне иным оформлением передней и задней частей.

Бензиновые двигатели преимущественно представлены моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Оба довольно надежны, но степень беспроблемности зависит от модификации. У 1.6 не самый высокий ресурс цепи ГРМ, встречаются течи помпы, но в остальном двигатель весьма надежный. Более мощная версия мотора помимо фазовращателей имеет систему изменения высоты подъема клапанов Valvematic, контролер которой способен дурить голову.

Двигатель 1.8 представлен в трех модификациях: без Valvematic и с ней, а также версия для гибридов, работающая по циклу Аткинсона. У первых двух вариантов проблемы плюс-минус те же, что и у 1.6, на моторе для гибридной силовой установки распространено залегание маслосъемных колец, как следствие – повышенный расход смазки. Также известны случаи прогорания прокладки ГБЦ.

Машины с двигателем объемом 1,3 л продаются крайне редко. В этих моторах довольно часто встречается прогрессирующий масложор, небольшой долговечностью отличаются катушки зажигания, невысокий ресурс у помпы и муфт фазорегуляторов. Это всё равно не самый плохой мотор, но лучше предпочесть 1.6. Либо же довольно редкий дизель 1.4, который в целом вполне надежен и не имеет каких-то персональных «болезней».

Механические коробки передач не особо распространены, куда больше машин оснащено вариаторами. Они ничем не выделяются среди аналогичных трансмиссий и при условии своевременной замены масла и отсутствия повышенных нагрузок служат достаточно долго. На 12-м поколении модель вариатора иная – в нем появилась механическая первая передача, что позволяет не бояться пробуксовок, выездов из сугробов враскачку и резких стартов с места.

Volkswagen Passat B8

$17.000 – нижняя ценовая планка за пятилетний Passat B8, но такие деньги просят за автомобили, поездившие в РБ. Цены на свежепригнанные «Пассаты» начинаются с 20.000. Европейские Passat – это большой выбор моторов, только бензиновых четыре: TSI объемом 1,4, 1,5, 1,8 и 2,0 литра. Все они давно избавлены от «детских болезней». 1.4 по современным меркам вообще весьма надежен. В 2018 году в Европе ему на смену пришел мотор 1.5 TSI Evo, оснащенный фильтром твердых частиц OPF и имеющий функцию отключения двух цилиндров в режимах малой нагрузки. Информации по этому мотору всё еще мало, но если учесть, что он также относится к поколению EA211, серьезных проблем с ним не ожидается.

Более мощные 1.8 и 2.0 TSI серии ЕА888 теоретически уже избавлены от проблем с масложором, а практически же истории о нём все еще встречаются. Также есть случаи замены цепей ГРМ на пробегах до 100 тыс. км, но они редки.

Дизель 1.6 TDI надежен и неприхотлив. 2.0 TDI мощнее, машина с ним едет куда интереснее, но мотор конструктивно сложнее. Проблемы могут преподнести вихревые заслонки на впуске. Других же «приколов» при своевременном обслуживании и использовании качественных топлива и смазочных материалов от этого мотора не ожидается.

Механические коробки передач вопросов не вызывают, «роботов» также бояться не стоит, тем более что альтернативы в виде классического «автомата» всё равно нет. Роботизированные трансмиссии с парой сцеплений в масляной ванне представлены 6-ступенчатым DQ250, 7-ступенчатыми DQ250 и DQ381, устанавливаемой с 2018 года. Все они при условии своевременного обслуживания, отсутствия перегревов и аккуратной эксплуатации вполне надежны.

С наименее мощными моторами (1.6 TDI, 1.4 и 1.8 TSI) агрегатируется 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DQ200 с «сухими» сцеплениями. Сцепления уже не «мрут» так быстро, как на ранних версиях этой КПП, но ввиду конструкции их ресурс все равно меньше, чем у «мокрых роботов». Поэтому тщательная диагностика перед покупкой не помешает.

«Проходные» Passat из США несколько отличаются от европейских как внешне, так и в салоне. Все они оснащены 2-литровыми бензиновыми двигателями и классическими «автоматами» Aisin, простыми и надежными при грамотном обслуживании.

Поэтому, если вы страдаете «роботофобией», Passat from USA – интересный вариант. Только стоит дороже европейского, а также надо выбрать машину, не имевшую серьезных повреждений.

Hyundai Elantra

Примерно с $17.000 стартуют цены и на Hyundai Elantra. Часть этих машин также успела поколесить по дорогам Беларуси, а некоторые из них и вовсе покупались здесь новыми. Но есть и свежепривезенные варианты.

Выбор двигателей невелик – это атмосферные моторы объемом 1,6 и 2,0 л и турбированный 1,6-литровый. Оба «атмосферника» надежны, но при выборе подержанного автомобиля рекомендуется диагностика, желательно с использованием эндоскопа, поскольку проблема с задирами в цилиндрах всё еще встречается.

Турбомотор также неплох, но способен преподнести владельцу больше головной боли. Встречаются случаи расхода масла, ресурс цепи ГРМ невысок, да и турбина способна выйти из строя довольно рано.

Механические коробки передач надежны, разве что ресурс сцепления не самый высокий, «автоматы» ничем себя не опорочили, ведь к «проходным» годам недостатки первых версий устранили, и при должном обслуживании могут эксплуатироваться долго и счастливо.

Bердикт

Выбор моделей в кузове седан пускай и небольшой, но при необходимости достойный экземпляр наверняка удастся найти. Поиски лучше вести со специалистами и не пренебрегать диагностикой, а также проверкой истории. Ведь машины из Европы – это зачастую скрученные пробеги при внешнем лоске, авто из США – те или иные повреждения, порой серьезные, плюс качество ремонта, которое может быть очень разным.

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