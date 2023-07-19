ВСУ мощно пошли в наступление под Бахмутом и выбили россиян с позиций возле Орехово-Васильевки 19.07.2023, 10:46

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На южном фронте украинская армия совершила рывок на двух направлениях.

Силы обороны Украины выбили российских оккупантов с позиций возле села Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в среду, 19 июля.

По его словам, украинские бойцы ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

«В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки», — сказал Ковалев.

ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах. По данным Генштаба, россияне несут большие потери, сильно сопротивляются и применяют резервы.

Кроме Бахмутского, Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На юге имеют успех на направлениях Большая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское.

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