«Шредер сразу на меня Путину донес» 2 19.07.2023, 10:47

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Михаил Саакашвили

Саакашвили рассказал, как глава РФ проговорился о своих планах по захвату Украины.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин заявил о своем намерении захватить Украину во время их переговоров в Кремле в 2004 году. Об этом Саакашвили написал в письме в газету The Times, которое было тайно вывезено из клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он содержится с мая прошлого года.

Саакашвили отметил, что все, что Путин делает сейчас, он «более или менее ясно сказал мне во время нашей первой встречи».

По словам политика, сразу после переговоров с Путиным он ездил в Берлин, где рассказал о них тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру (был главой правительства ФРГ с 1998-го по 2005 год), который дружил с президентом РФ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных России энергетических компаниях.

Поэтому, как подчеркнул в письме Саакашвили, «нет ничего удивительного в том, что Шредер сразу на меня Путину донес».

Саакашвили добавил, что «когда предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа».

Шредер называл войну РФ против Украины «ошибкой», но отмечал, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ «лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина».

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