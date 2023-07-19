«Купил домокомплект, собрал сам — сэкономил» 19.07.2023, 11:19

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Как молодая семья из Минска построила дом своими руками.

Для большинства минских молодых семей эта история покажется невероятной — супруги Андрей и Алена отказались от идеи копить на квадратные метры в Минске и уехали за город строить свой дом. Накоплений, кроме некоторой суммы со свадебных подарков, у пары не было. Но сегодня realt.by пьет кофе в их стильном деревянном доме в коттеджном районе Логойска. Как это получилось? Секрета здесь нет — они всё делали сами, без строителей.

Искали участок, не имея большого запаса денег на стройку

Началась эта история в 2017 году. Андрей и Алена, молодожены, стали решать, где им жить. Пришли к выводу, что квартира в Минске хорошо, а свой загородный дом — лучше. Всё упиралось в финансы — их было негусто, кредиты тогда выдавали под драконовский процент. Но у них в активе были молодость, машина и большое желание осуществить свою мечту.

— В 2017 году рискнули, стали подыскивать участок, не имея большого запаса денег на стройку, — рассказывает Андрей. — Участки возле самого Минска стоили дорого, поэтому стали смотреть чуть подальше — в Логойске. Участвовали в 6−7 аукционах. И наконец купили 10 соток в новом коттеджном районе. На торгах на них больше никто не претендовал. Поэтому по нынешним меркам участок обошелся дешево.

Сами понимаете, участок — это лишь начальный этап или, если хотите, нулевой уровень. Дальше всё сложнее. Началась эпопея с выбором компании, которая построила бы дом. Рассматривались разные варианты: из дерева, по каркасной технологии. Впрочем, ни на один из них денег не хватало.

Но произошло практически чудо — в компании по производству домов из клееного бруса супругам попался неравнодушный менеджер, который вошел в положение и предложил оригинальное, но рискованное решение: взять домокомплект и построить из него дом своими руками под кураторством прораба из этой организации.

Логика понятная — раз брус имеет четкие размеры, каждый элемент изготавливается на станках под конкретный проект и маркируется, то сруб из них собирается, как конструктор. И главное, не нанимая строителей, можно отлично сэкономить.

Стороны пожали руки. Чтобы купить домокомплект, супруги продали машину, часть денег заняли, недостающую сумму рассчитывали взять в кредит.

Проект выбрали у производителя, но с доработками — проектировщик постарался минимизировать объем клееного бруса и отходов, тем самым уменьшая стоимость домомкомплекта. В итоге утвердили проект дома Г-образной формы на 120 квадратов, с минимальным количеством перерубов и практически без внутренних перегородок (на них решили сэкономить).

Конструктор для взрослых

Расчет Андрея был четкий и наивный одновременно: на участке был сделан свайно-винтовой фундамент, на работе оформлен отпуск на 21 день, подготовлены все инструменты.

— Мы с товарищем планировали сложить стены за отпуск, — говорит он. — Успели даже собрать первый венец, но планы перечеркнула непогода — на две недели зарядили дожди и стройка на этом застопорилась. Было тревожно за клееный брус, который уже доставили на участок: всё-таки дерево, не начнет ли портиться? Но переживал напрасно — на производстве материал полностью обработали антисептиком Remmers. В уже собранном виде сруб спокойно простоял еще год, пока не появились деньги на финишную отделку.

Как вы понимаете, с задачей Андрей справился. Дожди закончились, на помощь пришел тесть. Сборку контролировал прораб. Он приезжал перед каждым этапом работ, объяснял, что и как нужно делать.

Но без сюрпризов не обошлось. Когда сруб уже был собран под крышу, выяснилось, что некоторые винтовые сваи под ним начали уходить в грунт. Заказали георазведку (изучить состав грунтов нужно было до начала фундаментных работ, но экономии ради сделали всё наобум) и выяснили, что сваи были закручены на недостаточную глубину, а после обильных дождей они просто просели. Сначала показалось, что всё пропало. Но решение в итоге нашли, сваи частично раскопали, укрепили и «заякорили» бетоном. Все закончилось хорошо и с минимальными финансовыми потерями.

Сейчас сваи даже не видны — цоколь закрыт ламинированной фанерой, с цементной имитацией под камень.

Крышу накрыли металлочерепицей графитового цвета, скаты утеплили слоем до 400 мм. Из последних сил купили и установили окна. После этого стройка замерла на год — супруги копили на внутреннюю отделку.

Лекция о защите дерева и детей

К третьему году этой эпопеи Андрей и Алена созрели к переезду — жить и продолжать стройку, заниматься благоустройством участка. Так начался второй, и по признанию супругов, самый страшный этап. Работали в четыре руки — и это заметно ускоряло процесс.

— Мы с Аленой сами шлифовали, красили, делали потолок, проводку, вместе собирали каркасы перегородок, — говорит Андрей. — Без ее участия всё двигалось бы раза в три медленнее.

Дома из клееного бруса по сравнению с домами из тех же блоков требуют наименьших усилий по чистовой отделке — нужно всего лишь покрасить стены с двух сторон. Но все забывают, что перед этим есть один важный этап, без которого не обойтись — шлифовка стен. Те, кто видел и трогал руками клееный брус, обязательно спросят: зачем, он же и так гладкий?

Дело в том, что если посмотреть на древесину под микроскопом, то мы увидим маленькие трубочки-капилляры, благодаря которым дерево «дышит», впитывая и отдавая влагу. Станки, на которых обрабатывается брус, запечатывают их. Это уменьшает способность древесины впитывать, а это значит, что краска, пропитка или масло в такую поверхность не проникнут и не проявят своих защитных свойств в полной мере. Следовательно, чтобы добиться лучшей адгезии и способности впитывать, брус нужно отшлифовать, чтобы открыть поры. После этого только можно красить, пропитывать, покрывать маслом или воском.

Андрей изначально покрасил фасад маслом одного из европейских производителей, но через пару лет эксплуатации дом пришлось перекрашивать. Уже на второй год началось шелушение, растрескивание, стены выглядели не очень привлекательно. Для перекраски использовал Remmers Deckfarbe. Оттенок выбрали темно-серый, наносили в два слоя кистью.

Торцы бруса покрывались специальным пломбирующим составом, который не позволяет дереву интенсивно набирать и отдавать влагу. Благодаря этому на поверхностях практически нет трещинок.

А вот от выступающей смолы на стенах с южной стороны ничего не помогает — янтарные капли блестят на солнце. Андрей, впрочем, с этим явлением не борется — это говорит о том, что производитель клеил брус из качественного смолистого леса.

— Эти капли легко удаляются шпателем зимой, при хорошем морозе. Тогда они становятся твердыми и хрупкими, — говорит он.

Кто тут главный?

Перегородки в доме появились сравнительно недавно — как вы помните, внутри ради экономии была свободная планировка. Они каркасные, обшиты гипсокартоном, с чистовой отделкой в виде обоев. Теперь дом можно условно поделить на три части — приватная со спальнями, общее пространство кухни-гостиной и блок с раздельным санузлом и топочной.

— Сейчас понятно, что экономия на деревянных перегородках была ошибкой, — говорит Алена. — Если посчитать все расходы на каркасы, то они будут не дешевле стенок из клееного бруса. А вот покрасить клееный брус гораздо легче и быстрее по времени.

В доме всего три спальни. Самую большую комнату с гардеробом занимают супруги, одну — сын Артем, третья — гостевая

Несмотря на то, что дом стоит на сваях, полы в нем бетонные, с подогревом. Конструкция такая: сначала идут деревянные лаги с утеплителем между ними, мембрана, настил из половой доски, фанера толщиной 15 мм, слой пенопласта, трубы водяного теплого пола и бетонная стяжка, на которую, в зависимости от помещения, уложили плитку или ламинат.

Еще одна особенность — электрическое отопление. По улице проходит газ, но супруги подключили электрокотел: так было проще и дешевле. Не нужно платить в кооператив, тратить 2,5 тысячи долларов на проект и подвод трубы к дому. Подключение к дешевому тарифу на отопление со счетчиками, проектом и работой обошлось в 1 800 рублей. В зимние месяцы за отопление, подогрев горячей воды и электроплиту в среднем платят 130−150 рублей.

— Первый год жили без вентиляции — проветривали с помощью окон. Комфорта было мало, влажность прыгала, — вспоминает хозяин. — Подсмотрел, как с этой проблемой справляются финны. Они просверливают в стенах отверстия под проветриватели, которые служат притоком свежего воздуха. А удаляется влажный и отработанный воздух через принудительную вентиляцию в туалете и ванной. Благодаря этому в доме всегда комфортный уровень температуры и влажности.

Если по инженерной части главный в доме Андрей, то должность главного дизайнера в семье занимает Алена — она подбирала цветовую гамму, текстиль, в Pinterest подсмотрела идеи для кухни и столовой.

В интерьере для стен и потолков использовали защитную лазурь, после нанесения которой древесная текстура остается видимой. Натуральный цвет дерева приобрел молочный оттенок. В составе лазури — безопасные льняное масло и пчелиный воск. Такой состав подходит даже для детских игрушек.

Главное помещение дома — гостиная-кухня, в которой семья проводит большую часть времени. Фишки здесь — отсутствие перекрытия (потолками являются скаты крыши) и панорамные окна. А еще хендмейд-люстры из оленьих рогов.

Над зоной кухни потолок уже плоский, но его весьма интересно обыграли. Он реечный, собран из ламелей толстой фанеры в пропитке темно-медового цвета. Между каждым элементом специально сделан зазор, но через эту щель не увидишь чернового потолка — вид на него закрывает черный спанбонд, прибитый к направляющим.

Из гостиной можно выйти на террасу через сдвижную дверь-патио.

— Сейчас бы просто установил два глухих панорамных окна и стандартную распашную дверь со стеклопакетом, — говорит Андрей. — Думаю, это было бы более практичным и недорогим решением. Впрочем, пока всё работает, жаловаться не приходится.

По проекту ширина террасы была три метра, но владельцы вовремя спохватились и прибавили еще метр — так уже можно поставить кресла с двух сторон стола, а не с одной. Ограждение сделали из закаленного стекла, от солнца сверху закрывает маркиза.

Над террасой Андрей реализовал классную тему — систему, создающую водяной освежающий туман — в жару вещь незаменимая. Ничего сложного и дорогого: устройство называется «туманообразователь», оно недорогое, продается в строймаркете, крепится к свесу крыши террасы или беседки.

Настил «палубы» сначала планировали делать из сосны, но в итоге выбрали лиственницу. Андрей не стал придумывать велосипед и для пропитки выбрал специальное террасное масло. Покрытие ведет себя прекрасно, нужно лишь периодически его обновлять.

— Крыльцо на главном входе я сделал уже из сосны, покрыл таким же маслом. Выглядит как новое.

Дом и море… работы

Следующий год после заселения, когда еще многое не было сделано внутри, супруги посвятили благоустройству.

Участок им достался с перепадом высот, пришлось немало потрудиться, чтобы привести его к актуальному виду. Первым делом разбили территорию на зоны-площадки и отделили их друг от друга невысокими подпорными стенками. В огородной части находим высокие грядки из деревянного бруса, в пропитке. Пространство между ними отсыпано мелким камнем — практичное решение, не нужно полоть и косить, можно брать на заметку.

Перед террасой — зеленый газончик. Даже удивительно, как при такой засухе трава не высохла. Секрет в том, что Андрей организовал капельный полив — на грядках, в парнике, под живым забором из туй. В сезон дождей и после сильных ливней на участке вода не застаивается, уходит в колодец ливневой канализации, а из него — в ливневую канаву вдоль улицы.

В конце участка находим новый проект семьи — баня с пристроенной беседкой.

— Сначала я мечтал о срубе из полярной сосны, — рассказывает владелец. — Даже съездил посмотреть на готовый объект и понял, что материал может и крутой, но слишком дорогой. Остыл и к сибирскому кедру — наша сосна идеальна по цене и качеству.

Банный сруб сделан вручную, из бревен большого диаметра, входная зона оформлена в стиле Timber Frame. Цоколь фундамента высокий, около 80 см, декоративно оформлен артбетоном под дикий камень, свесы кровли большие — в комплексе бревно защищено от косого дождя и прямых солнечных лучей, что очень хорошо скажется на долговечности покрытия. Покрывать стены Андрей планирует уже проверенным на доме составом в этом году. С внутренней же отделкой придется повременить — нужно закончить работы в доме.

Глядя на весь проделанный и планируемый объем работ, журналисты не могли не спросить: а как же расслабленная атмосфера загородной жизни, шезлонги на лужайке и холодный лимонад в бокале?

— Мы переехали в частный дом не для того, чтобы лежать на диване — нам нравится постоянно что-то делать, — улыбаются хозяева.

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