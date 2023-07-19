Путину предложили заселить Россию выходцами из Африки 19.07.2023, 11:30

На фоне катастрофы с рождаемостью.

Путину предложили заселить Россию беженцами из Африки на фоне катастрофы с рождаемостью, сообщает The Moscow Times.

На излюбленной Владимиром Путиным дискуссионной площадке «Валдайский клуб» ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН.

Дмитрий Полетаев предложил адаптировать законодательство к массовому приему беженцев из Африки: «У нас сейчас очень мало россиян африканского происхождения; африканская диаспора в России составляет лишь порядка 40 тысяч человек. <...> Мы можем прогнозировать, что количество [африканских мигрантов] будет увеличиваться».

По его словам, России надо сформировать стратегию на южном направлении и предложить убежище африканским мигрантам.

Эксперт предлагает заранее подумать над программами адаптации мигрантов в российском обществе и развивать для них образовательные программы.

Предложение эксперта РАН прозвучало на фоне катастрофы с рождаемостью. Росстат зафиксировал падение рождаемости в России до нового минимума с 1999 года. Относительный уровень рождаемости — 8,5 ребенка на 1000 человек населения — стал вторым худшим в современной истории страны. Ниже этот показатель опускался только в 1999 году — 8,3 ребенка на 1000 человек населения. С точки зрения демографии Россия находится «в очень тяжелом положении», констатировал в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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