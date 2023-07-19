Врачи рассказали, где в Минске самые агрессивные клещи 3 19.07.2023, 12:10

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Эти места собираются обработать химикатами.

В нынешнем году клещи кусают белорусов реже, чем в прошлом году, но случаев все равно хватает, в том числе в Минске. Врач-энтомолог противоэпидемического отделения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Галина Млынарчик рассказала агентству «Минск-Новости», где в столице самый большой риск подцепить клеща — эти территории собираются обработать химикатами.

Специалисты санэпидслужбы Минска регулярно проверяют городские парки, скверы, оздоровительные учреждения и пригородные зоны на предмет клещей — в этом году провели уже более 300 энтомологических исследований.

Выяснилось, что чаще всего клещи встречаются в лесных массивах города. Зоны риска — лесопарки «Степянка», «Уручье» и «Зеленый Луг», лесополосы на ул. Скорины и ул. Туровского, экотропа на ул. Стариновской — Никифорова, станция Сосновый Бор (Детская железная дорога), парк Челюскинцев, парк экстремальных видов спорта в границах ул. Столетова, пляж № 2 Цнянского водохранилища и лесной массив Цнянского водохранилища, в т.ч. прилегающий к пляжам № 2, 5, 6.

Специалисты санэпидслужбы проведут химическую обработку этих территорий против клещей. Для людей будут развешены информационные предупреждающие листовки, где пока лучше не ходить.

К слову, за первую половину 2023 года к врачам с жалобами на укусы клещей приходили на 24,4% реже по сравнению с прошлогодним показателем. Обычно насекомые атаковали людей на дачах и в сельской местности (50,6%), а в лесах (26%), реже — в Минске и пригородных зонах отдыха (18,8%).

Если верить словам людей и на основе этого составлять список, то чаще всего клещи кусались в лесном массиве Цнянского водохранилища, лесопарках на ул. Ангарская — ул. Герасименко, Степянке, Медвежино, «Зеленый луг», «Уручье», парках Горького, Челюскинцев, Павлова и Дружбы народов, Лошицком парке, Яблоневом саду.

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