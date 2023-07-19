Бензоколонка на грани 1 Виктор Авдеенко, «Апостроф»

19.07.2023, 12:16

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Уже в этом году Россию ожидает обвал выручки от экспорта нефти.

Западные санкции лишают российский бюджет сверхдоходов от продажи нефти и газа. Бюджетный дефицит РФ уже вышел за пределы годового плана, и российские власти лихорадочно ищут возможности для сокращения государственных расходов. Впрочем, секвестр не коснется расходов на войну, которую Россия ведет против Украины. Тем не менее, давление на страну-агрессора должно продолжаться и даже усиливаться с тем, чтобы ее доходы, в том числе от нефтяного экспорта, перестали конвертироваться в новые ракеты и дроны.

Поворот на восток

Россия под воздействием санкций, введенных против нее странами Запада за развязанную войну в Украине, была вынуждена переориентировать свой энергетический экспорт, в частности, нефтяной, на восток.

Напомним, санкции в отношении поставок нефти были введены только в конце 2022 года – страны ЕС отказались от морского нефтяного экспорта из РФ, а для тех, кто продолжает покупать российскую нефть, установили ценовой потолок в размере 60 долларов за баррель.

Важно отметить, что закупки российской нефти на мировом рынке начали сокращаться после вторжения войск РФ в Украину еще до введения санкций. Однако это касалось, прежде всего, европейских клиентов.

Но одновременно активизировались покупатели в Азии, в первую очередь, Китай и Индия. Последняя до украинско-российской войны практически не покупала нефть в РФ, так как основными ее поставщиками были страны Ближнего Востока - логистическое плечо оттуда существенно короче, да и цены, во многом, были выгоднее. Но, поскольку Кремль начал агрессивно демпинговать, стоимость российской нефти стала более привлекательной, и в Дели решили воспользоваться таким шансом. По различным данным, дисконты на российскую нефть для Индии доходили до 30 долларов на барреле. Таким образом, если начальная цена российской марки Urals составляла, например, 70 долларов за баррель, то конечная цена с дисконтом была 40, максимум 50 долларов за баррель.

Это, кстати, устраивало индийцев и в свете введенных санкций, так как потолок на российскую нефть, напомним, установлен на уровне 60 долларов за баррель – таким образом, индийские компании западные санкции не нарушали.

В результате, за 2022 год поставки российской нефти в Индию выросли более чем в 20 раз, и она стала вторым после Китая покупателем «черного золота» из РФ.

Колоссальный рост поставок в Индию и Китай способствовал тому, что, несмотря на санкции, Россия в минувшем году смогла даже нарастить нефтяной экспорт.

Важно отметить, что западные санкции касаются не только цен на российскую нефть. Международный бизнес нефтяных поставок представляет собой сложную систему, включающую транспортировку, которая должна быть сертифицирована по мировым стандартам, а также страхование таких поставок. Учитывая, что большинство транспортных и, особенно, страховых компаний базируются в так называемых цивилизованных странах, любые несанкционированные поставки нефти из России должны попадать под пристальный мониторинг Запада и, как следствие – под его ограничение или вообще запрет.

Но это – в теории. В минувшем году стали появляться тревожные сообщения о том, что некоторые компании с крайне непрозрачной формой собственности начали скупать бэушные, а то и вовсе списанные нефтетанкеры. У специалистов не было никаких сомнений в том, что за всеми этими компаниями или, по крайней мере, за большинством из них, стоит РФ, которая таким образом создавала «теневой» флот для поставок своей нефти на мировой рынок в обход санкций. Вопрос страхования Россия также довольно успешно решала – в основном, с помощью страховых компаний, имеющих, скажем так, небезупречную репутацию, при этом все же уполномоченных на выполнение соответствующих функций.

Экспорт в минусе

Несмотря на увеличение объемов поставок, доходы России от экспорта нефти падают. По данным Международного энергетического агентства, в марте 2023 года, когда нефтяной экспорт РФ достиг максимума за последние три года, доходы от него снизились на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это можно объяснить снижением цен – как в целом по рынку, так и конкретно на российские сорта, в том числе, из-за значительных скидок.

При этом объемы поставок российской нефти в последнее время также снижаются.

Особенно заметно это стало в июне-июле нынешнего года. Так, по данным Reuters, китайские компании еще в июне начали отдавать предпочтение иранской нефти, которая для них оказалась дешевле российской. Что касается индийских нефтеперерабатывающих заводов, то они также стали воздерживаться от закупок нефти из РФ, поскольку дисконты на нее сократились с 20-30 долларов до 4 долларов на барреле, пишет The Times of India.

В текущем месяце тенденция усилилась. Согласно данным Bloomberg, на неделе, которая завершилась 9 июля, танкеры вывозили из российских морских портов 2,86 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 27% или 1 миллион баррелей в сутки меньше, чем в предыдущую неделю. Это – минимальный уровень загрузки с начала нынешнего года.

Впрочем, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что пока не стоит спешить с однозначными выводами. По его словам, есть данные, что снижение экспорта в первые недели текущего месяца были связаны со штормами в Черном море.

«То есть это было временное явление, после которого происходит восстановление (объемов) поставок. А потому не стоит сейчас делать глобальных выводов», - пояснил эксперт.

При этом есть и другие факторы, которые влияют на экспорт российской нефти.

Судя по всему, Россия испытывает сложности с ее транспортировкой из-за нехватки танкеров. Как сообщает Bloomberg, тот самый «теневой» флот, который используется для поставок, в первую очередь, потребителям в Азии, за последние несколько месяцев сократился более чем в десять раз.

На сегодня известно, что некая компания Gatik Ship Management со штаб-квартирой в индийском Мумбаи, имеет в своем распоряжении всего четыре танкера, тогда как еще в апреле у нее было 42 танкера. Связано это с тем, что из-за нарушения санкций в отношении российской нефти компания утратила возможность страховать свои суда.

Есть, правда, подозрение, что большинство танкеров, которыми управляла Gatik Ship Management, стали «невидимками» и продолжают возить российскую нефть. Но без страховки и надлежащей технической квалификации делают они это в прямом смысле на свой страх и риск, не говоря уже о том, что в таком случае, такие перевозки являются абсолютно нелегальными. И совершенно очевидно, что многие покупатели в Китае, Индии и других странах просто откажутся от контрактов с такими условиями поставок.

При этом, независимо о того, как обстоят дела с танкерным флотом РФ, страна-агрессор решила в дальнейшем сократить объемы своего нефтяного экспорта.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, власти РФ поручили своим нефтяным компаниям сократить экспорт из западных портов в августе на 100-200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июльскими объемами.

Данное сокращение запланировано в рамках договоренностей ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть.

Уменьшение экспорта в августе станет дополнением к уже идущему падению объемов поставок в мае-июле на 500 тысяч баррелей в сутки.

«Июльские нагрузки нефти из западных портов, таких как Приморск и Усть-Луга в Балтийском море и Новороссийск в Черном море, в этом месяце (августе) упадут до 1,9 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2,3 миллиона баррелей в сутки в июне и 2,4 миллиона баррелей в сутки в мае», - говорится в сообщении Reuters.

Вероятнее всего, такое сокращение отразится, в первую очередь, на поставках в Европу.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак прогнозировал, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу в 2023 году упадет в 2,5 раза — до 80-90 миллионов тонн с 220 миллионов тонн в 2022 году.

Однако нельзя исключать и дальнейшего падения экспорта в страны Азии, учитывая тенденции, которые наметились в июне-июле.

Кроме того, на минувшей неделе цена российской Urals преодолела отметку в 60 долларов за баррель, которая, напомним, является предельной в рамках западных санкций. А это не только ставит в сложное положение страны, которые продолжают покупать российскую нефть, не обостряя при этом отношения с Западом, но и вынуждают Индию и даже Китай отказываться от нефти из РФ из-за ее возросшей стоимости.

В свете сокращения российского экспорта углеводородов стоит сказать несколько слов о поставках газа.

Напомним, в отличие от нефти, санкции в отношении российского газа вообще не вводились, но Россия сама существенно сократила его экспорт в ЕС с твердым намерением заморозить Европу в зимний период 2022-2023 годов. Как ранее писал «Апостроф», из этого ничего не вышло, а РФ в результате таких действий фактически потеряла самый привлекательный для себя рынок газа.

Разумеется, страна-агрессор нарастила поставки в Китай, однако они пока не сопоставимы с теми, что осуществлялись до войны в Европу, и, по большому счету, вряд ли когда-нибудь достигнут тех уровней.

Как результат - в нынешнем году Россию ожидает колоссальный обвал выручки от продажи газа в Европу. По оценкам Reuters, она сократится до 12,5 миллиарда долларов по сравнению с 52 миллиардами долларов в 2022 году – то есть на 76%.

С учетом нефтяного экспорта, доходы РФ от экспорта нефти и газа в нынешнем году упадут на 50% по сравнению с прошлым годом, прогнозируют в Киевской школе экономики (KSE Institute).

«Удавка» на перспективу

Нефтегазовые доходы в общей структуре доходов российского бюджета составляют в среднем более 40% (иногда эта доля приближается к 50%). Соответственно, их снижение вполовину, которое ожидается в нынешнем году, станет серьезным вызовом для экономики страны-агрессора.

В частности, это касается федерального бюджета и его дефицита. По словам аналитика компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максима Орыщака, в нынешнем году, исходя из динамики доходов и расходов в первой половине года, бюджетный дефицит должен оказаться выше запланированного как минимум на 2 триллиона рублей (22 миллиарда долларов по текущему курсу).

Учитывая, что дефицит бюджета-2023 запланирован на уровне 2,9 триллиона рублей (32 миллиарда долларов), речь может идти о сумме, превышающей 4,9 триллиона рублей (54 миллиарда долларов).

«Это значит, что вместо прогнозируемого дефицита в 2% от ВВП дыра в российском бюджете составит около 4%», - сказал Орыщак в комментарии «Апострофу».

По мнению эксперта, несмотря на значительные государственные финансовые вливания в экономику, российский ВВП вряд ли покажет в текущем году рост. Он отметил, что в историческом разрезе бюджетная слабость РФ почти всегда сопровождается крайне слабой динамикой ВВП.

«Так что, если на нефтяном рынке не случится чуда роста цен, а это маловероятно, учитывая замедляющийся рост мировой экономики, то российская экономика в 2023 году либо будет стагнировать, либо продолжит падение в пределах 2%», - резюмировал Максим Орыщак.

Российский Минфин уже сейчас проводит сокращение различных бюджетных расходов, а до конца года планирует осуществить секвестр бюджета в пределах 10%.

Но урезание расходной части не касаются средств, которые РФ выделяет на войну с Украиной.

«То, что касается сокращения бюджетных возможностей по социальным программам, по инвестициям, Кремль мало волнует, потому что, как показывает и прошлый год и нынешний, антивоенного движения в России как не было, так и нет, каких-то социальных протестов также не наблюдается, - сказал в разговоре с изданием президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. - Денег на войну им хватает, а все остальное их интересует существенно меньше».

Однако это не значит, что санкции, введенные странами Запада против России, не действуют. Гончар считает, что эффект от них будет ощутим в более отдаленной перспективе.

«Поэтому нужно смотреть дальше, какую еще «удавку» придумать для того, чтобы Россия не могла получать доходы, в том числе, от продажи нефти», - резюмировал эксперт.

Виктор Авдеенко, «Апостроф»

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