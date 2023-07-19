Борислав Береза: Для россиян в Крыму у меня есть два совета 4 19.07.2023, 12:34

4,084

Борислав Береза

Мы видим реализацию стратегии генерала Залужного.

В Крыму возле села Кринички горит и взрывается крупнейший российский склад боеприпасов. Ранее был нанесен удар по Крымскому мосту и бухте в Севастополе. Есть ли какая-то закономерность в событиях на оккупированном полуострове? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутаом Верховной Рады Бориславом Березой.

— Закономерность, конечно же, есть. В Крыму находится огромное количество снарядов, которые используют для подвоза на Запорожское или Херсонское направления. Уничтожение этих складов обеспечивает снарядный голод для россиян.

То, что мы видим, — это реализация стратегии, выбранной генералом Залужным и Генштабом ВСУ.

Мы видим, что достаточно сильный удар наносится и по моральной составляющей россиян. Они видят, что у них под носом расцветает «бавовна» и, как они говорят, «хлопки с задымлением». Иногда, правда, эксперты говорят, что это «эффект линзы» или еще какие-то названия, вместо того, чтобы честно говорить, что это удары ВСУ по складам с боеприпасами или техникой.

Снаряды детонируют безостановочно, взрывы идут постоянно, оккупационные власти даже вынуждены отселять людей из этого места. Соответственно, хорошо проведены работа разведки и реализация удара ВСУ.

— Станет ли Крым западней для россиян?

— Крым станет украинским, на полуострове россиян не должно остаться. Хочу обратить внимание, что до 20 февраля 2014 года в Крыму никогда ничего подобного не было. Только после того, как россияне его захватили, такие вещи начали там происходить. Раньше никаких взрывов на полуострове не было.

Когда исчезнет последний россиянин из Крыма, вы увидите, что там восстановится мир и порядок, а Украина начнет нормально руководить этой территорией, а не так, как это происходит сейчас при России.

— Что бы вы посоветовали россиянам, которые находятся в Крыму?

— Россиянам посоветовал бы две вещи. Первая — позаботиться о своих жизнях и покинуть Крым. Это оптимальный для них вариант. Второй совет — если не хотите слушать советы, то приобретите хорошее место на кладбище, оно вам понадобится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».