Белорусский паспорт занял 79-ю строчку в мировом рейтинге свободы поездок 1 19.07.2023, 12:41

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Индекс возглавил Сингапур.

В Индексе паспортов мира произошли серьезные изменения. Япония, которая долгое время удерживала лидерство, уступила место Сингапуру. Наша страна тоже есть в этом рейтинге.

Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте, а место лидера занял Сингапур.

Это следует из Индекса паспортов мира, составляемого компанией Henley & Partners, который актуален к третьему кварталу 2023 года.

Как и зачем составляется Индекс паспортов мира

Индекс паспортов мира, или рейтинг сильных паспортов, основанный на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IAA), выявляет взаимосвязь между открытостью страны для иностранцев и свободой передвижения ее собственных граждан.

Новый индекс ранжирует государства по возможности их граждан посещать зарубежные страны, въезжая в них без виз или в упрощенном порядке.

Кто вошел в топ самых сильных паспортов

Место лидера в обновленном рейтинге занял Сингапур: его граждане могут посещать без виз или в упрощенном порядке 193 страны.

Германия, Италия и Испания поднялись на второе место с безвизовым доступом в 190 стран.

Третье же место поделили шесть стран: Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония. Владельцы этих паспортов могут путешествовать без визы по 189 странам.

Белорусы – по 79 странам, казахи – 77, азербайджанцы – 69, армяне – 66 государствам, свидетельствуют обновленные данные рейтинга.

Людям в мире визы нужны все меньше

Общая тенденция за 18-летнюю историю составления рейтинга сводилась к тому, что число безвизовых направлений для всех стран неукоснительно росло год от года, отмечают аналитики Henley & Partners.

Среднее количество стран за эти годы почти удвоилось: с 58-ти – в 2006 году до 109-ти – в 2023 году.

Разрыв увеличивается, США – медлят

Из рейтинга следует, что разрыв в возможностях паспортов разных стран тоже растет.

Так, держатели паспорта Сингапура могут посетить без визы на 166 стран больше, чем граждане Афганистана, занимающего последнее, 103-е место (27 безвизовых направлений).

При этом из всех стран первой десятки США за последние 10 лет наблюдений сделали наименьшее движение вверх: всего 12 новых безвизовых направлений за период с 2013 по 2023 годы.

Для сравнения: Сингапур открыл для своих граждан 25 новых безвизовых стран и обеспечил скачок на пять пунктов вверх.

Африка и островные страны входят в топ-20

В топ-20 «самых открытых» государств входят все малые островные государства или африканские государства.

Существует всего 12 стран, которые предлагают безвизовый въезд или въезд по прибытии всем гражданам 198 стран мира (не считая своих): Бурунди, Коморские острова, Джибути, Гвинея-Бисау, Мальдивы, Микронезия, Мозамбик, Руанда, Самоа, Сейшельские Острова, Тимор Лешти и Тувалу.

В нижней части индекса четыре страны набрали ноль баллов, не разрешая безвизовый доступ ни для кого: Афганистан, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея и Туркменистан.

За ними следуют пять стран, которые предоставляют безвизовый доступ менее чем пяти странам: а именно Ливия, Бутан, Эритрея, Экваториальная Гвинея и Индия.

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