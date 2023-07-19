Удар по Лаврову состоялся 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.07.2023, 12:48

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Аятоллы шуток не терпят.

Символ российско-иранской дружбы, как известно, беспилотник «Шахед», который на русский переводится словом «Герань».

А вчера вдруг аятоллы «дали леща» дорогим путинским друзьям. Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан высказался так: «Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога».

Как же так? Что случилось?

Всё просто. Лавровцы несколько дней назад подписались под заявлением Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором поддерживается «инициатива и усилия Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения спора, касающегося трех островов – Большого Томба, Малого Томба и Абу-Муса». Но острова-то эти иранские, а ОАЭ это оспаривает.

После такого «удара в спину», Иран немедленно вызвал в МИД посла России в Тегеране Алексея Дедова (сей муж не говорит на фарси), где ему было сказано, что острова «навсегда принадлежат Ирану», а также «потребовали, чтобы Россия изменила свою позицию по этому вопросу».

Дальше события развивались так. Лавровцы пытались что-то объяснить, развешивая, в своей обычной манере «лапшу на уши», но в итоге получили от МИД Ирана вот такой жёсткий комментарий: «После вызова посла России в МИД у нас были разъяснения от российских властей, но мы не считаем их достаточными и не приемлем повторения этой практики со стороны России или какой-либо другой стороны в отношении территориальной целостности Ирана».

И вот вчера заявление Ирана о признанной международными договорами территориальной целостности Украины. «Удар состоялся, заседание продолжается», - сказано в великой книге.

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