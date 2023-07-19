В Латвии смыло в море белорусский автомобиль

В Латвии смыло в море белорусский автомобиль4
- 19.07.2023, 12:57
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Местная полиция начала два административных процесса
18 июля в море возле поселка Царникава нашли автомобиль на белорусских номерах. Он находился в паре метров от берега, пассажиров внутри не было. Местные жители вызвали спасателей и экологов. Те убедились, что людей в машине нет, а сам автомобиль не представляет опасности для окружающей среды, и уехали.
Как сообщает La.lv, владельцу внедорожника удалось вытащить увязший в песке автомобиль при помощи трактора. Полиция начала два административных процесса: за нарушение знака «взъезд запрещен» и за проезд через природный парк Пиеюра.