закрыть
19 июля 2023, среда, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Латвии смыло в море белорусский автомобиль

4
  • 19.07.2023, 12:57
  • 1,324
В Латвии смыло в море белорусский автомобиль

Местная полиция начала два административных процесса

18 июля в море возле поселка Царникава нашли автомобиль на белорусских номерах. Он находился в паре метров от берега, пассажиров внутри не было. Местные жители вызвали спасателей и экологов. Те убедились, что людей в машине нет, а сам автомобиль не представляет опасности для окружающей среды, и уехали.

Как сообщает La.lv, владельцу внедорожника удалось вытащить увязший в песке автомобиль при помощи трактора. Полиция начала два административных процесса: за нарушение знака «взъезд запрещен» и за проезд через природный парк Пиеюра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников