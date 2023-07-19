WP: США готовят санкции против неожиданного союзника РФ 19.07.2023, 13:00

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Эта страна помогает российской армии с вооружением.

Соединенные Штаты Америки готовят санкции против Кыргызстана, помогающего России обходить ограничения Запада. В частности, страна поставляет подсанкционное оборудование и электронику.

Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что ряд европейских и американских дипломатов в течение нескольких месяцев посещали столицу Кыргызстана Бишкек, однако переговоры не приносили результатов. В связи с этим администрация Байдена готовит новые экономические меры для давления на страну с целью прекращения торговли с РФ.

По словам американских чиновников, санкции или внесение в «черный список» компаний, обвиняемых в нарушениях, могут ввести уже на этой неделе.

«Кыргызстан, хоть и небольшой по сравнению с другими странами, является ярким примером того, что все факторы действуют одновременно, чтобы создать среду, благоприятную для уклонения от санкций», - сказал один из собеседников.

Общедоступные торговые документы показывают масштабы киргизского теневого рынка. Записи показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину.

При этом экспорта из Кыргызстана в Россию некоторых товаров, таких как прицелы для винтовок, раньше не было.

Торговые документы также свидетельствуют о высоком уровне координации с Москвой в сфере закупок. Записи показывают, что в феврале и марте киргизские компании осуществляли массовые закупки чувствительной электроники - в том числе специализированных полупроводников и усилителей напряжения на сотни тысяч долларов - у китайских и южнокорейских компаний.

Почти такое же количество тех же типов электроники было экспортировано из Кыргызстана в Россию за тот же период, свидетельствуют документы.

Российские фирмы, получавшие товары, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности, сказал высокопоставленный американский чиновник.

Очевидное согласование транзакций с третьими сторонами было расценено как работа российских спецслужб, которые, по словам американских чиновников, теперь принимают непосредственное участие в схемах, направленных на обход экономических санкций.

Санкции против РФ

11-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу 23 июня. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и прекращение их обхода.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ. В том числе против «Росатома».

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