Головоломка для гениев: только самые умные найдут всех кошек на картинке 19.07.2023, 13:30

Справиться с заданием нужно за 10 секунд.

Увеличение продолжительности жизни, подаренное нам современной медициной, породило новые вызовы – теперь мы должны заботиться о здоровье и остроте своего ума, чтобы мозг был в форме долгие годы. Один из способов поддерживать его – это решение разного рода головоломок. К примеру, поиск мелких деталей на картинках.

Именно такую картинку опубликовало издание Express. Задание того, кто берется за эту задачку – найти за 10 секунд всех кошек, которые скрыты на изображении. Всего их там размещено 7.

Авторы картинки утверждают, что справиться с этой головоломкой за отведенное время способны только гении или близкие к тому люди. Потому что для этого придется внимательно и при этом быстро отсканировать взглядом изображение и найти кошек, которые скрыты в его деталях.

Хотя головоломки, подобные этой, могут показаться детской игрой, нейроученые утверждают, что на самом деле они могут нести большую пользу в долгосрочной перспективе. Ежедневное решение таких задач может способствовать здоровью мозга. Чем здоровее мозг, тем меньше вероятность развития нейродегенеративных состояний, таких как деменция или болезнь Паркинсона.

Это не означает, что подобные развлечения могут полностью предотвратить подобные проблемы. Другие факторы, такие как образ жизни, могут оказать гораздо большее влияние. Но, как и физические упражнения, такие ментальные нагрузки способны значительно повысить шансы на сохранение здоровья мозга в течение длительного времени.

Итак, поставьте таймер на 10 секунд и внимательно посмотрите на изображение ниже. Ваша задача – найти на нем как можно больше кошек. Всего их скрыто на картинке семь. Для тех, кто не справится, сразу после задания размещен ответ на него.

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