В Польше разоблачили крупнейшую в истории шпионскую сеть РФ 5 19.07.2023, 13:33

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Агенты планировали взрывать поезда с оружием и помощью для Украины.

Действующая в Польше российская разведывательная сеть, разоблаченная прокуратурой и Агентством внутренней безопасности, планировала взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Об этом пишет Gazeta Polska 19 июля.

Спецслужбы Польши ликвидировали крупнейшую в истории страны российскую разведывательную сеть, говорится в публикации. Всего с марта по июль этого года по обвинению в шпионаже в пользу российской военной разведки задержаны 15 человек. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В сети участвовали граждане Беларуси, России и Украины. Издание пишет, что они получали задания для удаленного выполнения напрямую из Москвы, а после их выполнения получали вознаграждение в криптовалюте (в основном в биткоинах), которую затем обменивали на наличные деньги.

Члены шпионской сети по заказу россиян должны были не только собирать информацию, фотографировать указанные военные и гражданские объекты и распространять антиукраинские и антинатовские настроения, но и готовить диверсионные акции.

По данным издания, в 66 томах дела есть материалы, свидетельствующие в том числе о том, что планировалось взорвать поезда с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины. По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-либо другое, так как риск атак был слишком большим для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями сети, рассказал знакомый со следствием источник.

Выводы издания показывают, что шпионская сеть была создана в начале 2023 года, менее чем через год после нападения России на Украину.

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