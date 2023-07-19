На белорусско-российской границе неожиданно отменили контроль 3 19.07.2023, 13:38

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В чем дело?

На белорусско-российской границе внезапно отменили контроль, который ввели в мае этого года. Об этом рассказывают участники чатов, которые следят за обстановкой на этом участке границы. По их словам, еще в понедельник приходилось проходить контроль в пропускных пунктах, но с вечера вторника въезжающих в Беларусь уже не проверяли.

Журналисты «Зеркала» узнали детали.

Вечером 18 июля в чате «Граница РФ-РБ» появились сообщения о том, что со стороны Беларуси пропали пограничные пункты. Точное время, когда их убрали, неизвестно. Участники чата сообщают, что в понедельник, 17 июля, они были, а уже во вторник вечером — пропали.

— В понедельник (17 июля. — Прим. ред.) утром все было, — уточняет один из пользователей в чате. — А ночью ехал со Смоленска, было абсолютно пусто.

Об отсутствии контроля говорят и те, кто пересекал российско-белорусскую границу по трассе М1 около деревни Красная Горка и деревни Рудня (обе находятся в Смоленской области России).

Также нет дополнительного контроля и возле агрогородка Ляды (Дубровенский район) и около деревни Езерище (Городокский район).

— 18 июля около 21.00 при следовании из Москвы в Минск на легковой, Красная Горка: только бегло просмотрели паспорта на российской стороне, далее — ничего, — пишет еще одна участница чата. — Никакого досмотра, из машины выходить не пришлось. Все как до майских, только довольно большая очередь из фур в правых полосах.

На горячей линии Госпогранкомитета, куда наша журналистка позвонила как обычная белоруска, рассказали, что контроль действительно сняли.

— Подскажите, пожалуйста, тут в чате границы пишут, что убрали пограничные пункты, если ехать из России в Беларусь. Это так, не будет больше контроля?

— Не могу вам сказать, будет или не будет. На сегодняшний день пока сняли. А завтра, может, поставят.

— А почему вдруг решили убрать?

— Все у нас зависит от распоряжения правительства Республики Беларусь. Будет распоряжение — будем как-то решать, что нам делать. Мы не сами принимаем решение. Есть у нас президент, правительство, и они принимают решение.

— Скажите, а убрали пограничный контроль на всех трассах? Чтобы понимать, где лучше проехать.

— Везде можете ехать. С нашей стороны очередей никогда не было, очереди всегда были на российской стороне.

— Ну то есть пограничный контроль везде сняли?

— Можете ехать.

Напомним, в начале мая Беларусь ввела своего рода пограничный контроль на всех въездах из России. В ГПК тогда говорили, что это временная мера, связанная с процессом ратификации соглашения о взаимном признании виз с Россией. А в МИД это называли «не контролем, а мониторингом ситуации». Уже в первые дни на границе стали скапливаться очереди. В конце мая Россия ратифицировала упомянутое соглашение, но контроль остался.

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