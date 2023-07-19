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Артиллеристы ВСУ поразили российский РЭБ «Житель» на Запорожском фронте

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  • 19.07.2023, 13:51
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Артиллеристы ВСУ поразили российский РЭБ «Житель» на Запорожском фронте

Подобные машины являются незаменимым элементом разведки противника.

Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. На этот раз артиллеристы ВСУ поразили автоматизированную станцию помех «Житель».

Как сообщает «Стопкор», об успехах в поражении РЭБ «Житель» сначала написал телеграм-канал «Говорят Снайпер», который ведет доброволец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» с позывным «Осман». Известна также локация удара – Пологовский район Запорожской области.

Российский комплекс Р-330Ж «Житель» предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгирования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Подобные машины представляют собой незаменимый элемент разведки противника.

Р-330Ж обеспечивает постановку радиопомех:

• абонентским терминалам систем спутниковой связи «ИНМАРСАТ» и «ИРИДИУМ»;

• навигационную аппаратуру потребителей спутниковой радионавигационной системы GPS;

• базовые станции и конечные устройства систем сотовой радиосвязи GSM-1800.

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