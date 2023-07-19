Артиллеристы ВСУ поразили российский РЭБ «Житель» на Запорожском фронте

Артиллеристы ВСУ поразили российский РЭБ «Житель» на Запорожском фронте1
- 19.07.2023, 13:51
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Подобные машины являются незаменимым элементом разведки противника.
Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. На этот раз артиллеристы ВСУ поразили автоматизированную станцию помех «Житель».
Как сообщает «Стопкор», об успехах в поражении РЭБ «Житель» сначала написал телеграм-канал «Говорят Снайпер», который ведет доброволец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» с позывным «Осман». Известна также локация удара – Пологовский район Запорожской области.
Российский комплекс Р-330Ж «Житель» предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгирования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Подобные машины представляют собой незаменимый элемент разведки противника.
Р-330Ж обеспечивает постановку радиопомех:
• абонентским терминалам систем спутниковой связи «ИНМАРСАТ» и «ИРИДИУМ»;
• навигационную аппаратуру потребителей спутниковой радионавигационной системы GPS;
• базовые станции и конечные устройства систем сотовой радиосвязи GSM-1800.