В Минске рядом с МКАД продается уникальная квартира с сауной 2 19.07.2023, 14:02

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Жилье отделано «по богатому».

В этой квартире два этажа, есть выход на крышу, где можно обустроить свою террасу. Этот вариант с сауной и настоящим камином заметил телеграм-канал «Будни риэлтора». Метр стоит немного меньше трех тысяч долларов.

Эта не самая обычная квартира находится на 10−11 этажах 11-этажного кирпичного дома 2008 года постройки. Адрес — Игуменский тракт, 20. До МКАД на машине — меньше 10 минут.

В квартире 125 метров общей площади, 61 из которых — жилые. В квартире четыре комнаты на два этажа. Есть выход на крышу, можно обустроить личную террасу.

Выполнен классический ремонт в светлых тонах, много дерева. Из массива выполнена лестница, двери и мебель. В гостиной стоит диван, кресло и обеденная группа. Есть настоящий дровяной камин с живым огнем. На полу лежит паркетная доска из массива.

Кухня также выполнена в светлых оттенках. Двери между кухней и гостиной нет, но визуально это две изолированные комнаты. На полу в кухне лежит плитка.

В спальне стоит большая двуспальная кровать и прикроватные тумбы.

Вторая двуспальная кровать находится в детской комнате. Здесь есть шкафы, комод и тумба.

Еще в квартире есть кабинет, в котором организовано рабочее место, есть диван и шкафы.

В квартире два санузла, а на втором этаже есть настоящая сауна. В санузлах лежит качественная плитка и установлена импортная сантехника.

В прихожей есть шкафы и системы хранения. Вся мебель и встроенная бытовая техника остается покупателю. Продавец уточняет, что планировка в квартире узаконена.

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