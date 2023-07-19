В Минске рядом с МКАД продается уникальная квартира с сауной

В Минске рядом с МКАД продается уникальная квартира с сауной2
- 19.07.2023, 14:02
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Жилье отделано «по богатому».
В этой квартире два этажа, есть выход на крышу, где можно обустроить свою террасу. Этот вариант с сауной и настоящим камином заметил телеграм-канал «Будни риэлтора». Метр стоит немного меньше трех тысяч долларов.
Эта не самая обычная квартира находится на 10−11 этажах 11-этажного кирпичного дома 2008 года постройки. Адрес — Игуменский тракт, 20. До МКАД на машине — меньше 10 минут.
В квартире 125 метров общей площади, 61 из которых — жилые. В квартире четыре комнаты на два этажа. Есть выход на крышу, можно обустроить личную террасу.
Выполнен классический ремонт в светлых тонах, много дерева. Из массива выполнена лестница, двери и мебель. В гостиной стоит диван, кресло и обеденная группа. Есть настоящий дровяной камин с живым огнем. На полу лежит паркетная доска из массива.
Кухня также выполнена в светлых оттенках. Двери между кухней и гостиной нет, но визуально это две изолированные комнаты. На полу в кухне лежит плитка.
В спальне стоит большая двуспальная кровать и прикроватные тумбы.
Вторая двуспальная кровать находится в детской комнате. Здесь есть шкафы, комод и тумба.
Еще в квартире есть кабинет, в котором организовано рабочее место, есть диван и шкафы.
В квартире два санузла, а на втором этаже есть настоящая сауна. В санузлах лежит качественная плитка и установлена импортная сантехника.
В прихожей есть шкафы и системы хранения. Вся мебель и встроенная бытовая техника остается покупателю. Продавец уточняет, что планировка в квартире узаконена.