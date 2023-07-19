Как выглядит граница Беларуси и РФ после отмены контроля 2 19.07.2023, 14:15

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Видеофакт.

Как сообщал сайт Charter97.org, на белорусско-российской границе неожиданно отменили контроль.

Видео, опубликованное в соцсетях, демонстрирует, что в районе Добруша отсутствует пограничный контроль на границе России и Беларуси.

Пограничный контроль снят 18 июля, после того, как власти Беларуси без предупреждения установили дополнительный контроль на основных въездах из России 5 мая.

17 июля, на границе Беларуси и России весь день наблюдались заметные очереди, в основном на въезд в Беларусь.

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