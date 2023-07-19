На военной базе РФ в Крыму продолжаются мощные взрывы

На военной базе РФ в Крыму продолжаются мощные взрывы1
- 19.07.2023, 14:21
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Новые фото и видео.
С раннего утра в оккупированном Крыму на полигоне в Кировском районе детонируют на складе боеприпасы.
Российские Telegram-каналы сообщали, что первые взрывы слышали около 4:30, канонада продолжается до сих пор.
Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и хотят эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов. Причину пожара оккупанты не называли.
Издание NV собрало подборку видео взрывов на полигоне оккупантов.
В Telegram-канале Крымский ветер пишут, что на базе оккупантов, где детонируют боеприпасы есть погибшие и много раненых, а звуки взрывов слышны даже в Феодосии в 20 км от полигона.
Издание Reuters также опубликовало впечатляющие фото взрывов на военном полигоне РФ в оккупированном Крыму.