На военной базе РФ в Крыму продолжаются мощные взрывы 1 19.07.2023, 14:21

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Фото: Reuters

Новые фото и видео.

С раннего утра в оккупированном Крыму на полигоне в Кировском районе детонируют на складе боеприпасы.

Российские Telegram-каналы сообщали, что первые взрывы слышали около 4:30, канонада продолжается до сих пор.

Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и хотят эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов. Причину пожара оккупанты не называли.

Издание NV собрало подборку видео взрывов на полигоне оккупантов.

В Telegram-канале Крымский ветер пишут, что на базе оккупантов, где детонируют боеприпасы есть погибшие и много раненых, а звуки взрывов слышны даже в Феодосии в 20 км от полигона.

Издание Reuters также опубликовало впечатляющие фото взрывов на военном полигоне РФ в оккупированном Крыму.

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