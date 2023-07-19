«Купить квартиру можно и за 60 000 евро, и за 1,5 миллиона» 1 19.07.2023, 14:52

Белоруска переехала в Испанию и рассказала, сколько стоит там жить.

В рубрике «Сколько стоит жить» citydog.io показывает, как живут белорусы в разных странах. На этот раз Диана поделилась, сколько стоит жить в Малаге.

Диана с мужем – айтишники. Переехали в Малагу 4,5 года назад. Говорят, что хотели попробовать пожить в Европе, в другой атмосфере и климате – даже в шутку называли себя климатическими беженцами.

– После переезда желания сменить страну не возникало. Здесь тепло, хорошо – и места с климатом лучше мы не нашли.

Аренда жилья: квартира – в среднем 800–1300 евро, комната – 250–500 евро

– Если рассматривать жилье за городом (дальше по побережью от Малаги), то там распространены варианты домов или таунхаусов, закрытые территории с бассейнами и т.д. Если же жить в самом городе, то, скорее всего, это будет квартира.

Понятно, что в Испанию люди не переезжают, чтобы перебиваться с хлеба на воду. Сюда едут в основном те, у кого вопрос с деньгами уже решен. Поэтому и жилье они могут себе позволить не самое бюджетное. Из моего окружения снимают, как правило, за 800–1300 евро.

Если постараться, можно найти вариант и дешевле или снять комнату за 250–500 евро. При этом есть варианты и за 5000 евро – было бы чем платить.

Мы снимали сначала двуспальную квартиру (с двумя спальнями и общей кухней-гостиной) за 850 евро, потом за 1000, сейчас уже живем в своей.

По сравнению с Минском разброс в ценах на покупку жилья очень большой. В неблагополучных районах двуспальную квартиру можно найти и за 60 000 евро, а студию на побережье – за 470 000. И в этом же доме на верхних этажах будет продаваться квартира с террасой за 1,5 млн евро.

Большинство экспатов, с которыми я общалась, рассматривают для себя варианты покупки примерно от 120 000 до 350 000 евро.

Коммуналка: нет центрального отопления и нагрева воды, поэтому счета за электричество большие

– Счета за воду, как правило, приходят раз в два месяца. У нас выходит около 30–40 евро (т.е. 15–20 евро в месяц). Вода у всех холодная, в каждом доме стоит газовый или электрический бойлер.

В случае с газовым бойлером возможны два варианта: либо газовая труба проведена в дом и ты просто платишь отдельно за газ, либо ходишь на заправку и покупаешь газовые баллоны. В некоторых районах ездят грузовики – и баллон можно купить у них.

За электричество выходят большие суммы: тут и свет, и нагрев воды в бойлере, и использование кондиционера. Причем последний часто работает не только на охлаждение летом, но и на обогрев зимой, так как центрального отопления в домах нет – и часто в зимние месяцы на улице теплее, чем в помещениях.

У нас за электричество выходит примерно 70–100 евро в месяц. Хотя однажды была очень холодная зима, мы оба работали из дома в комнате, в которую практически не попадал свет, как-то не подрассчитали и получили счет на 250 евро – просто беда.

Если в жилом комплексе есть товарищество собственников, то жильцы платят еще 120–150 евро в месяц за обслуживание территории.

За интернет и мобильную связь (два номера и домашнее оптоволокно) мы платим около 80 евро.

Проезд: разовая поездка – 1,40 евро, по проездному дешевле

– В самом городе есть автобусы и метро. В пригороды можно добраться на электричке.

Разовый билет на автобус, который можно купить за наличку у водителя, стоит 1,40 евро. Недавно ввели систему оплаты картой – и это прямо большой IT-прорыв для Испании, потому что в плане приложений и технологий это довольно отсталая страна. Я бы сказала, что здесь Малага не дотягивает до Минска даже образца 2019 года, когда я оттуда уехала.

Те, кто приезжает сюда не в отпуск, а на постоянку, покупают себе проездной. Тут есть несколько вариантов: на определенное количество поездок, безлимит или карточка с возможностью пополнения (то есть кладешь на нее деньги и используешь на проезд). По сути, это одна и та же карточка, просто в разных режимах – и в каждом режиме своя стоимость.

Последний год (после ковида) проезд на общественном транспорте стоит дешевле. Так бы по карточке он обошелся в 0,89 евро, но сейчас списывается только 0,59 за автобус и 0,33 за метро. Купить карточку, кстати, могут и туристы – она продается в любом табачном киоске.

Литр 95-го бензина в зависимости от заправки обойдется от 1,68 до 1,75 евро. Это недешево, но без машины на побережье сложно.

Такси дорогое. Например, за 4 км от дома до аэропорта мы платили 12–15 евро. Всего здесь работает 4 сервиса: Uber, Bolt, Free Now и Cabify.

Продукты: за 4 года цены на некоторые позиции выросли в 2 раза

– За все время, что мы живем в Испании, цены на продукты выросли: сначала после ковида, а потом и после начала войны в Украине – и выросли по-разному. Одни позиции подорожали на 10–15%, а другие – в 2 раза.

Вот примеры цен из супермаркета Mercadona:

• куриная грудка – 5,79 евро за кг,

• говядина – 12,49 евро за кг,

• свинина (корейка) – 6,7 евро за кг,

• дюжина яиц (размер L) – 4,05 евро,

• хамон (ваккум) – от 2,43 евро за упаковку,

• креветки вареные – 10,95 евро за кг,

• цельный лосось – 12,95 евро за кг,

• молоко – 1,05 евро за бутылку,

• кусковой сыр – 12,2 евро за кг,

• камамбер – 1,85 евро за упаковку,

• картошка – 1,29 евро за упаковку 5 кг,

• помидоры – от 1,99 евро за кг,

• огурцы – 1,99 евро за кг,

• яблоки – 2,09 евро за кг,

• бананы – 1,45 евро за кг,

• шоколад – от 1,25 евро за плитку.

Заведения: завтрак – 5–10 евро, обед или ужин – 20–30 евро на человека (без алкоголя)

– Общепит в Испании – тема специфическая. Кафе здесь на каждом углу, но чаще всего это что-то собранное из говна и палок. Условно говоря, есть помещение, в нем поставили пластиковые столы и стулья, повесили вывеску – и это уже кафе.

Местные ходят по заведениям часто – иногда кажется, что они лишнюю палку колбасы домой не купят, но отложат эти деньги на кафе. И первое время тебя действительно удивляет, как с самого утра пожилые дамы и сеньоры сидят за столиком с бокалом пива. Со временем, конечно, привыкаешь, потому что это встречается везде и всюду.

При этом заведения местные выбирают не ради вкусной кухни или красивого интерьера – чаще всего они идут туда, где ближе к дому или где работают знакомые.

В большинстве таких «местных» кафешек одинаковое меню: рыба в панировке, рыба жареная, какие-то морепродукты и чаще всего – просто бутеры с сыром, хамоном, помидором, консервированным тунцом и т.д. И вопреки расхожему мнению, что в Испании питаются исключительно здоровой едой (свежей рыбой, овощами и фруктами), скажу, что местные очень часто готовят в панировке или во фритюре.

Если говорить о ценах, то бокал пива в кафе обойдется в 2-3 евро, обед – примерно в 20–30 евро на человека без алкоголя. Позавтракать можно за 5–10 евро – это будет бутерброд, чашка кофе и апельсиновый сок. В бизнес-ланч может входить бокал вина – здесь это вполне нормально.

График работы в заведениях тоже специфический. До 12-13 дня чаще всего подадут только бутерброды. С 13 до 16-17 подают бизнес-ланчи, а потом заведения просто закрываются на сиесту, и сотрудники идут спать. Возвращаются часов в 8 вечера и работают примерно до полуночи.

Из стритфуда здесь распространена огромная картошка с разными начинками (5–7 евро), которую продают, грубо говоря, с прицепа. В сезон еще и жареные каштаны – 1 евро за 5 штук.

Услуги красоты: маникюр или стрижка – 20–30 евро, массаж – от 30 евро

– За бьюти-процедурами лучше сразу идти к нашим девочкам, потому что в большинстве испанских салонов о стерилизации инструмента даже не слышали. При этом самих испанок это устраивает. Они не любят сидеть на маникюре по 2 часа (даже при условии, что носить его ты будешь 4 недели). Им проще приходить каждую неделю на 30 минут и делать кое-какой маникюр с обычным покрытием (не гелем).

Маникюр на дому или в арендованном кабинете будет стоить 20–30 евро, в салоне – до 50. Женская стрижка – 20–30 евро, мужская – 15–20. Причем барбершопов здесь намного больше, чем обычных салонов, куда ходят девушки. Комплекс лазерной эпиляции на все тело в студии – 89 евро. Массаж – примерно от 30 до 50 евро (на дому у наших мастеров).

Развлечения: аквапарк – 20–25 евро, кино – 15–20 евро

– Как и с сервисом, с развлечениями в Малаге беда: пара батутных центров, два аквапарка, музей компьютерных игр, эпизодические выставки. Такого разнообразия, как в Минске, нет. А все потому, что сами испанцы любят проводить время просто на улице: посидеть в кафе, пообщаться с семьей и друзьями, сходить на пляж и т.д. Если тренировка, то тренажерному залу они предпочтут занятия на улице.

Вход в аквапарк на целый день – 20–25 евро, музей – 5–12 евро, театр – 15–25, кино – 15–20 евро. Разовое посещение комплекса с тренажерным залом и бассейном – примерно 15 евро, абонемент на месяц – 45.

Из морских развлечений аренда каяка или сапа – 10–15 евро за пару часов, занятие с инструктором на серфе – от 35 евро.

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