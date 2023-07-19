Можно ли есть помидоры с белыми прожилками? 19.07.2023, 15:06

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Специалисты дали ответ.

Иногда бывает, что снаружи яркие и большие помидоры при разрезе оказываются недозрелыми и твердыми. Они имеют непонятные белые прожилки, да и по вкусу оказываются почти никакими.

Причиной чаще всего является заболевание фитоплазмоз. Почему в помидорах внутри белые прожилки и можно ли есть овощи после фитофторы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое фитоплазмоз

Фитоплазмоз чаще всего поражает растения в южных регионах Украины – там с ранней весны до первых заморозков сохраняется высокая температура, а влажность воздуха при этом довольно низкая.

Болезнь приводит к потере 70% урожая. Если фитоплазмоз поразил растение на раннем этапе развития, плоды просто не завязываются, а после начала плодоношения помидоры белеют внутри и становятся жесткими по консистенции.

Внешне фитоплазмоз можно распознать по зеленовато-желтым пятнам, которые отходят от плодоножки почти до середины плода.

Переносчиками инфекции являются:

• тли;

• совки;

• цикады;

• пенницы;

• листоблошки.

Чтобы защитить помидоры от болезни, нужно проводить обработку против вредителей. Важно и регулярное удаление сорняков и прополку грядок.

Почему в помидорах появляются белые прожилки

На возникновение белых прожилок оказывают влияние и погодные условия. При чрезмерной жаре и отсутствии полива в помидорах перестанет накапливаться ликопин – именно он отвечает за окраску. Плоды начнут светлеть, станут жесткими и потеряют вкусовые качества.

Еще одна причина – нехватка или избыток питательных веществ (калия, азота или кальция).

Белые прожилки появляются также при чрезмерной подкормке селитрой (нитратами).

Можно ли есть помидоры с белыми прожилками

Незрелые, жесткие, светлые внутри помидоры с белыми прожилками лучше не употреблять в пищу. Не факт, что они вызовут отравление, но и пользы совсем не принесут.

Особенно это касается магазинных овощей. Белые прожилки – основной признак того, что помидоры перекормлены нитратами.

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