Россия во время удара по Одессе применила новую тактику 19.07.2023, 15:18

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В командовании ВСУ раскрыли детали.

Во время удара по Одессе и Одесской области в ночь на 19 июля российские войска прибегли к новой тактике. Атаковали регион они ракетами разного типа и дронами-камикадзе, применялась стратегическая авиация и ракетоносители, один из которых запускал ракеты из бухты в Севастополе, подвергая опасности другие корабли российского Черноморского флота.

При этом сложные для сбивания ракеты типа «Оникс» и «Х-22» россияне запускали по тем же маршрутам, что и «Калибры». О новой тактике врага рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в ходе брифинга.

По ее словам, минувшей ночью во время удара по Одесской области российские войска прибегли к новой тактике. Они атаковали регион ракетами разного вида, дронами-камикадзе, применяли стратегическую авиацию и ракеты морского базирования.

Так, один из ракетоносителей запускал ракеты, не выходя из бухты временно оккупированного Севастополя. Оккупантов не остановило даже то, что этим они создали угрозу для других своих кораблей, находящихся в этой бухте.

«Применены ракеты, которые сложны для сбивания – типа «Оникс» и «Х-22». То, что они выпускались почти одновременно и следовали по общему маршруту вместе с ракетами типа «Калибр», можно отнести к элементам применения новой тактики или ее попытки для того, чтобы максимально противодействовать нашей системе ПВО», – подчеркнула Гуменюк.

Она назвала ночную российскую атаку на Одесщину «очень смешанным по стилю и видам вооружения ударом». По мнению Гуменюк, враг прилагает усилия для уничтожения южных регионов Украины и их потенциала, который может быть использован в «зерновом соглашении». Кремль 17 июля заявил о своем выходе из этого соглашения.

«Если раньше атаки были более или менее волнообразны, то этой ночью происходило все одновременно. Даже применен береговой ракетный комплекс «Бастион» с ракетами «Оникс», расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Отмечу, ракеты типа «Оникс» и Х- 22 очень сложны для работы ПВО, то есть, как правило, их выпуск – это обязательное попадание», – пояснила Гуменюк.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга добавила, что среди прочего россияне ночью били по Одессе ракетой Х-59. Украинской ПВО удалось ее сбить, однако ракета упала в жилом квартале. На месте падения образовалась глубокая воронка, взрывной волной повреждены многоэтажки.

Известно, что всего ночью пострадали десять гражданских лиц, среди которых 9-летний мальчик. Преимущественно люди травмировались стеклом и обломками.

Напомним, Россия ночью устроила массированную атаку на Украину. Враг запускал Х-22, «Калибры», «Ониксы» и «Шахеды». Всего силы ПВО сбили 37 воздушных целей.

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