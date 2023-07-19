Начинающий айтишник разослал резюме 1000 раз, чтобы найти работу в Беларуси 4 19.07.2023, 15:34

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Что из этого вышло.

Начинающий белорусский айтишник Сергей отправил свое резюме с сопроводительным письмом в 1000 компаний с офисами в Гродно и Минске. Результатами своего эксперимента он поделился с devby.io.

— Я — начинающий разработчик. В начале 2022 года я начал изучать Python самостоятельно, потом окончил курсы Backend-разработки на этом же языке. Почти год как ищу работу. За это время я подтянул свои скиллы в Python, начал изучать новый язык программирования. Читаю много технической литературы, учу английский, работаю не в IT-сфере — таксистом, — рассказал Сергей.

Он сообщил, что однажды отфильтровал 1000 IT-компании с офисами в Минске и Гродно и разослал им резюме с «хорошим, но недлинным сопроводительным письмом».

— Следует учитывать, что я не отбирал компании, у которых в стеке указан Python. Также у меня не было задачи поиска компаний с открытыми вакансиями. Ведь многие не показывают свои вакансии — я рассчитывал, что, возможно, мне удастся пообщаться с рекрутером по такой вакансии. Поэтому фильтровал я только по локации. Этой работе я мог уделять только час-два в неделю, поэтому на всю организацию ушло чуть больше месяца, — объяснил Сергей.

Большинство компаний прислали парню либо автоматический ответ, либо ничего не ответили. Другие — отказали. Из 1000 запросов Сергей не получил ни одного предложения о работе.

Несмотря на такой результат, начинающий специалист не расстроился и намерен продолжить поиски работы в Беларуси. В Польшу, где, по словам Сергея, хватает вакансий его профиля, он пока переехать не может.

Выводы, который сделал Сергей по итогам эксперимента

1. Отправляя CV в компанию, нужно быть готовым к любому ответу, даже к его отсутствию.

2. Да, большинство компаний оставляют письма без ответа. Значит, нужно искать способ связаться с человеком, который отвечает за подбор персонала напрямую, так шанс получить обратную связь больше.

3. Если получаешь только отказы, это не значит, что ты плохой или компания плохая и вообще все против тебя. Это значит, что следует приложить максимум возможных и невозможных усилий, чтобы тебя заметили.

4. Рынок труда не сломан, просто маятник качнулся в другую сторону. Раньше соискатель диктовал работодателю свои правила, а сейчас мы, соискатели, живем по правилам работодателей. Это факт, но нужно помнить, что маятник качается;

5. Мотивация решает многое. Поиск мотивации важен при поиске работы. Отсутствие мотивации означает стагнацию. Поэтому нужно ее постоянно искать.

6. Оценивать себя — нужно! И не только критиковать, но и хвалить. Иногда мы слишком строги к себе.

7. Доводить дело до логического конца — обязанность. Это нагружает морально, но по завершении всегда есть награда.

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